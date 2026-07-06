Építkezés miatt megbénult Olaszország vasúti közlekedése

A legforgalmasabb olaszországi vasúti csomóponton, Firenzében kezdődött építkezés egészen péntekig lassítja az összeköttetéseket, az olasz vasutak szerint több órás késéssel kell számolni. A Trenitalia olasz vasúttársaság bejelentette, hogy szeptember 14-ig felére csökkentette az észak és dél közötti járatok számát.

Egész Olaszország vasúti közlekedését lassítja a Firenzénél zajló felüljáró-átépítés / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Egész Olaszország vasúti közlekedését lassítja a Firenzénél zajló felüljáró-átépítés

Firenzében megkezdődött a Ponte al Pino nevű, több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Mostantól július 10-ig, majd július 23. és 26. között leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, amely a Campo di Marte és Firenze Rifredi, valamint a Campo di Marte és Santa Maria Novella állomás közötti közlekedést jelenti.

Az északi és déli irányból érkező vonatok megkerülik Firenzét, és úgynevezett másodvonalakon haladnak.

Mindez a vasutak számítása szerint a nagysebességű vonatok esetében akár több órás késéshez vezethet. Ami a Firenzébe tartó vagy a városból induló utasokat illeti, számukra vonatpótló buszokat állítottak rendelkezésre. Eugenio Giani, Toszkána tartomány elnöke arra kérte a térségben dolgozókat, ha tehetik, távmunkára álljanak át az építkezés befejezéséig.

Földrajzi fekvése miatt Firenze a legforgalmasabb vasúti csomópontnak számít, naponta több mint négyszáz vonat áthaladásával - írja az MTI.