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Velence

Pénzzel teli táskát talált egy nő Velencében – a bíróság neki ítélte a hétezer eurót

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Évekig húzódó jogvita zárult le egy pénzzel teli táska ügyében. A hétezer eurót tartalmazó poggyászt egy velencei vízibuszon hagyták hátra, tulajdonosa azonban nem jelentkezett érte, így a bíróság végül a megtaláló javára döntött.
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Velencetalált pénztalált tárgyak

Az eset 2022-ben történt, amikor egy nő az egyik velencei vaporetto, vagyis vízibusz fedélzetén egy gazdátlan táskára bukkant. A poggyászban hétezer euró készpénz és néhány cukorka volt, azonban semmilyen irat vagy más azonosításra alkalmas tárgy nem került elő, így a tulajdonost nem lehetett értesíteni – számolt be róla az MTI.

Velence
A velencei bíróság döntése alapján a gazdátlanul maradt pénz a megtalálót illette meg
Fotó: Unsplash

A nő a táskát a szabályoknak megfelelően talált tárgyként leadta a velencei közlekedési vállalat illetékes osztályán.

Miután egy éven belül senki sem jelentkezett a táskáért, a nő kérte, hogy az olasz jogszabályok alapján adják át számára a pénzt. A közlekedési vállalat ezt megtagadta arra hivatkozva, hogy a dolgozó munkavégzés közben találta meg a táskát, ezért az összeg a vállalatot illeti.

A nő 2024-ben békebíróhoz fordult. Az ügyben meghozott jogerős döntés szerint a hétezer euró a megtalálót illeti meg, mivel a pénz eredeti tulajdonosa a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem jelentkezett érte.

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