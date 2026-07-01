Csoda Venezuelában: hat napig feküdt a romok alatt a kétéves kisfiú – videón a mentés

A venezuelai földrengés után hat nappal élve mentettek ki egy kétéves kisfiút egy összeomlott épület romjai alól La Guairában, amely a múlt heti természeti katasztrófa egyik legsúlyosabban érintett térsége.

A venezuelai földrengés helyszínére humanitárius segélyek és speciális mentőfelszerelések is érkeztek

Fotó: JULIO URRIBARRI / ANADOLU

A venezuelai hatóságok tájékoztatása szerint a Klieber Moran nevű kisfiút jordániai mentőcsapatok találták meg és emelték ki a romok közül. A gyermeket ezt követően kórházba szállították, ahol megkezdték az ellátását – számolt be róla a Fox News.

A mentésről Delcy Rodríguez ügyvezető venezuelai elnök számolt be. Közlése szerint a kisfiú hat napot töltött a törmelék alatt, mielőtt sikerült élve kimenteni.

Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke televíziós nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a mentőcsapatok továbbra is bíznak abban, hogy újabb túlélőket találnak a romok alatt.

Hogyan alakulnak a mentési munkálatok?

A 7,2-es és 7,5-ös magnitúdójú földrengések múlt szerdán rázták meg Venezuela északi partvidékét. A mentési munkálatok azóta folyamatosan zajlanak nemzetközi segítséggel.

A venezuelai hatóságok keddi adatai szerint:

a halálos áldozatok száma 1943-ra emelkedett;

több mint 10 500 ember megsérült;

a romok átkutatása továbbra is folyamatban van.

Korábban amerikai kutató- és mentőcsapatok egy kilenc hónapos csecsemőt és édesanyját is élve mentették ki a romok alól. Mindketten csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

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