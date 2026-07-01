Csoda Venezuelában: hat napig feküdt a romok alatt a kétéves kisfiú – videón a mentés

A venezuelai földrengés után hat nappal élve mentettek ki egy kétéves kisfiút egy összeomlott épület romjai alól La Guairában, amely a múlt heti természeti katasztrófa egyik legsúlyosabban érintett térsége.
A venezuelai hatóságok tájékoztatása szerint a Klieber Moran nevű kisfiút jordániai mentőcsapatok találták meg és emelték ki a romok közül. A gyermeket ezt követően kórházba szállították, ahol megkezdték az ellátását – számolt be róla a Fox News.
A mentésről Delcy Rodríguez ügyvezető venezuelai elnök számolt be. Közlése szerint a kisfiú hat napot töltött a törmelék alatt, mielőtt sikerült élve kimenteni.
Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke televíziós nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a mentőcsapatok továbbra is bíznak abban, hogy újabb túlélőket találnak a romok alatt.
Hogyan alakulnak a mentési munkálatok?
A 7,2-es és 7,5-ös magnitúdójú földrengések múlt szerdán rázták meg Venezuela északi partvidékét. A mentési munkálatok azóta folyamatosan zajlanak nemzetközi segítséggel.
A venezuelai hatóságok keddi adatai szerint:
- a halálos áldozatok száma 1943-ra emelkedett;
- több mint 10 500 ember megsérült;
- a romok átkutatása továbbra is folyamatban van.
Korábban amerikai kutató- és mentőcsapatok egy kilenc hónapos csecsemőt és édesanyját is élve mentették ki a romok alól. Mindketten csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.
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Nemzetközi összefogás segíti a venezuelai földrengés mentési munkálatait
Az Egyesült Államok Virginia, Kalifornia és Florida államából összesen 312 szakembert és 18 mentőkutyás egységet küldött a helyszínre. A kutató- és mentőcsapatok tűzoltókból, orvosokból, statikus mérnökökből és kutyás keresési szakemberekből állnak.
A mentési és humanitárius műveletek támogatására az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) 47 tonna segélyszállítmányt juttatott Venezuelába. A csomag sürgősségi egészségügyi felszereléseket, újszülött-ellátáshoz szükséges eszközöket, valamint betegségek megelőzését és kezelését segítő készleteket tartalmaz.