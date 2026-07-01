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földrengés

Csoda Venezuelában: hat napig feküdt a romok alatt a kétéves kisfiú – videón a mentés

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Hat nappal a pusztító földrengések után újabb sikeres mentés adott reményt a mentőalakulatoknak és a hozzátartozóknak. A venezuelai földrengés után egy kétéves kisfiút élve emeltek ki a romok alól La Guairában.
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földrengéstúlélőVenezuela

A venezuelai földrengés után hat nappal élve mentettek ki egy kétéves kisfiút egy összeomlott épület romjai alól La Guairában, amely a múlt heti természeti katasztrófa egyik legsúlyosabban érintett térsége.

A venezuelai földrengés helyszínére humanitárius segélyek és speciális mentőfelszerelések is érkeztek CARACAS, VENEZUELA - JUNE 30: Venezuelan Civil Protection officials continue search and rescue operations in the Moises building in San Bernardino, where security and rescue agencies continue their efforts to locate and recover bodies in Caracas, Venezuela on June 30, 2026. Operations are still underway at the site. Julio Urribarri / Anadolu (Photo by Julio Urribarri / Anadolu via AFP)
A venezuelai földrengés helyszínére humanitárius segélyek és speciális mentőfelszerelések is érkeztek
Fotó: JULIO URRIBARRI / ANADOLU

A venezuelai hatóságok tájékoztatása szerint a Klieber Moran nevű kisfiút jordániai mentőcsapatok találták meg és emelték ki a romok közül. A gyermeket ezt követően kórházba szállították, ahol megkezdték az ellátását – számolt be róla a Fox News.

A mentésről Delcy Rodríguez ügyvezető venezuelai elnök számolt be. Közlése szerint a kisfiú hat napot töltött a törmelék alatt, mielőtt sikerült élve kimenteni.

Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke televíziós nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a mentőcsapatok továbbra is bíznak abban, hogy újabb túlélőket találnak a romok alatt.

Hogyan alakulnak a mentési munkálatok?

A 7,2-es és 7,5-ös magnitúdójú földrengések múlt szerdán rázták meg Venezuela északi partvidékét. A mentési munkálatok azóta folyamatosan zajlanak nemzetközi segítséggel.

A venezuelai hatóságok keddi adatai szerint:

  • a halálos áldozatok száma 1943-ra emelkedett;
  • több mint 10 500 ember megsérült;
  • a romok átkutatása továbbra is folyamatban van.

Korábban amerikai kutató- és mentőcsapatok egy kilenc hónapos csecsemőt és édesanyját is élve mentették ki a romok alól. Mindketten csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A képre kattintva galéria nyílik:

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Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Venezuela, földrengés, Venezuelaföldrengés, természeti katasztrófa
Galéria: Megrázó képek a venezuelai földrengés pusztításáról
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A katasztrófa Caracas térségében, La Guaira államban, valamint a Morón és Yumare környéki településeken okozta a legsúlyosabb károkat, több épület összeomlott, a mentőalakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak

 

Nemzetközi összefogás segíti a venezuelai földrengés mentési munkálatait

A mentési és humanitárius műveletek támogatására az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) 47 tonna segélyszállítmányt juttatott Venezuelába. A csomag sürgősségi egészségügyi felszereléseket, újszülött-ellátáshoz szükséges eszközöket, valamint betegségek megelőzését és kezelését segítő készleteket tartalmaz.

Az Egyesült Államok Virginia, Kalifornia és Florida államából összesen 312 szakembert és 18 mentőkutyás egységet küldött a helyszínre. A kutató- és mentőcsapatok tűzoltókból, orvosokból, statikus mérnökökből és kutyás keresési szakemberekből állnak.

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