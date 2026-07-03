Hihetetlen: nyolc nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy férfit a romok alól

Nyolc nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy biztonsági őrt egy összeomlott épület romjai alól. Hernán Gil egy bevásárlóközpont parkolójának alagsorában rekedt, ahol a mentőegységek szerint egy kis betonból készült őrbódé védte meg a ráomló törmeléktől.

A venezuelai földrengés után nyolc nappal sikerült élve kimenteni Hernán Gilt a több mint 140 tonnányi törmelék alól (képünk illusztráció)

Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

A nemzetközi mentőcsapatok több mint 100 órával azután tudták kiszabadítani a férfit, hogy sikerült pontosan meghatározniuk a helyzetét a mintegy 140 tonnányi törmelék alatt. A mentésben venezuelai, chilei, Costa Rica-i, salvadori, mexikói, portugál és amerikai szakemberek vettek részt – számolt be róla a BBC.

A mentési munkálatok rendkívül nehéz körülmények között zajlottak. A túlélőhöz vezető ideiglenes járatok többször is beomlottak, ezért a szakemberek fokozott óvatossággal dolgoztak, hogy ne veszélyeztessék sem a bent rekedt férfi, sem a mentők életét.

A romok közé leeresztett kamera segítségével végül sikerült vizuális kapcsolatot létesíteni Hernán Gillel. A mentők vizet, infúziót, porvédő maszkot és védőszemüveget is eljuttattak hozzá, miközben fokozatosan eltávolították a körülötte lévő törmeléket.

A Costa Rica-i Vöröskereszt egyik mentőse szerint a férfi meglepően jó állapotban volt, és végig együttműködött a mentőkkel. Beszélgetett velük a családjáról, valamint biztatta a csapatokat, hogy folytassák a munkát.

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A hivatalos adatok szerint a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma csütörtök estére elérte a 2595-öt. A hatóságok közlése szerint továbbra is több tízezer embert tartanak eltűntként nyilván.

A szakemberek szerint Hernán Gil túlélése rendkívül ritka esetnek számít, különösen úgy, hogy nyolc napot töltött a romok alatt.