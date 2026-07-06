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venezuelai földrengés

Csodával határos módon élte túl a venezuelai földrengést egy 12 éves lány

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Több mint harminc órán át rekedt a romok alatt egy 12 éves kislány, mielőtt élve kimentették. A venezuelai földrengés egyik túlélője kevés étel – ketchup és sajt – segítségével vészelte át a tragédiát.
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A venezuelai földrengés után egy túlélő kislány története járta be a világot: a romok alatt rekedt, és kevés étel segítségével maradt életben.

Egy túlélő kislány több mint 30 órát töltött a romok alatt a venezuelai földrengés után, CARACAS, VENEZUELA - JUNE 30: Venezuelan Civil Protection officials continue search and rescue operations in the Moises building in San Bernardino, where security and rescue agencies continue their efforts to locate and recover bodies in Caracas, Venezuela on June 30, 2026. Operations are still underway at the site. Julio Urribarri / Anadolu (Photo by Julio Urribarri / Anadolu via AFP)
Egy túlélő kislány több mint 30 órát töltött a romok alatt a venezuelai földrengés után
Fotó: JULIO URRIBARRI / ANADOLU

Ketchupon és sajton élte túl a földrengést egy 12 éves kislány

Döbbenetes túléléstörténet került elő a venezuelai földrengés után. A 12 éves Fabiana több mint harminc órát töltött a romok alatt, mire pénteken sikerült kimenteni. A kislány a beszámoló szerint ketchupon és sajton élte túl a bezártságot. Bal lábfeje eltört, több zúzódást és karcolást szerzett, de életben maradt.

Vasárnapig 3342 ember halálát erősítették meg a földrengések után, miközben több tízezren továbbra is eltűntek – írja a BBC.

Magyar család is érintett a venezuelai földrengésben

Napokkal a katasztrófa után is keresik az áldozatokat. A pusztító venezuelai földrengés több ezer halálos áldozattal járt, mialatt többen megsérültek és épületek omlottak össze.

Szörnyű veszteségekkel járt a venezuelai földrengés, miután két egymást követő, erős földmozgás is megrázta az országot június 24-én. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma a becslések szerint már meghaladta a 2600-at, mialatt sokan megsérültek, épületek omlottak össze, több ezer embert pedig továbbra is eltűntként tartanak számon. Nemrég kiderült, hogy egy Venezuelában élő magyar család is érintett a tragédiában.

Kutyáját magához ölelve találták meg a modell holttestét

A lány holttestét a napokban találták meg a caracasi San Bernardino negyedben található Moisés épületében folytatott széleskörű kutatás során.

Nyolc nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy férfit a romok alól

Nyolc nappal a pusztító természeti katasztrófa után sikerült élve kimenteni egy férfit a romok alól. A venezuelai földrengés mentési munkálatai továbbra is zajlanak, miközben a halálos áldozatok száma folyamatosan emelkedik, és még mindig több tízezer embert keresnek.

 

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