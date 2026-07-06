Csodával határos módon élte túl a venezuelai földrengést egy 12 éves lány

A venezuelai földrengés után egy túlélő kislány története járta be a világot: a romok alatt rekedt, és kevés étel segítségével maradt életben.

Egy túlélő kislány több mint 30 órát töltött a romok alatt a venezuelai földrengés után

Fotó: JULIO URRIBARRI / ANADOLU

Ketchupon és sajton élte túl a földrengést egy 12 éves kislány

Döbbenetes túléléstörténet került elő a venezuelai földrengés után. A 12 éves Fabiana több mint harminc órát töltött a romok alatt, mire pénteken sikerült kimenteni. A kislány a beszámoló szerint ketchupon és sajton élte túl a bezártságot. Bal lábfeje eltört, több zúzódást és karcolást szerzett, de életben maradt.

Vasárnapig 3342 ember halálát erősítették meg a földrengések után, miközben több tízezren továbbra is eltűntek – írja a BBC.

Magyar család is érintett a venezuelai földrengésben

Napokkal a katasztrófa után is keresik az áldozatokat. A pusztító venezuelai földrengés több ezer halálos áldozattal járt, mialatt többen megsérültek és épületek omlottak össze.

Szörnyű veszteségekkel járt a venezuelai földrengés, miután két egymást követő, erős földmozgás is megrázta az országot június 24-én. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma a becslések szerint már meghaladta a 2600-at, mialatt sokan megsérültek, épületek omlottak össze, több ezer embert pedig továbbra is eltűntként tartanak számon. Nemrég kiderült, hogy egy Venezuelában élő magyar család is érintett a tragédiában.

Kutyáját magához ölelve találták meg a modell holttestét

A lány holttestét a napokban találták meg a caracasi San Bernardino negyedben található Moisés épületében folytatott széleskörű kutatás során.

Nyolc nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy férfit a romok alól

Nyolc nappal a pusztító természeti katasztrófa után sikerült élve kimenteni egy férfit a romok alól. A venezuelai földrengés mentési munkálatai továbbra is zajlanak, miközben a halálos áldozatok száma folyamatosan emelkedik, és még mindig több tízezer embert keresnek.