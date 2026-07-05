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magyar család

"A fiam holttestét most fogják kiemelni a romok alól" - Magyar család is érintett a venezuelai földrengésben

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Napokkal a katasztrófa után is keresik az áldozatokat. A pusztító venezuelai földrengés több ezer halálos áldozattal járt, mialatt többen megsérültek és épületek omlottak össze.
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magyar családföldrengésáldozatVenezuela

Szörnyű veszteségekkel járt a venezuelai földrengés, miután két egymást követő, erős földmozgás is megrázta az országot június 24-én. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma a becslések szerint már meghaladta a 2600-at, mialatt sokan megsérültek, épületek omlottak össze, több ezer embert pedig továbbra is eltűntként tartanak számon. Nemrég kiderült, hogy egy Venezuelában élő magyar család is érintett a tragédiában: az idős házaspár csodával határos módon túlélte a katasztrófát, az egyik fiuk azonban életét vesztette az összeomló házban - vette észre a Blikk.

LA GUAIRA, VENEZUELA - JULY 4: An aerial view captures the catastrophic destruction across the Caraballeda and Caribe neighborhoods in the coastal city of La Guaira, Venezuela, on July 4, 2026, the area hardest hit by the recent 7.2 and 7.5 magnitude twin earthquakes. As emergency response teams continue searching the debris for survivors, the aerial footage underscores the severe impact of the disaster. Cem Tekkesinoglu / Anadolu (Photo by Cem Tekkesinoglu / Anadolu via AFP)
Magyar család is érintett a venezuelai földrengésben / Fotó: CEM TEKKESINOGLU / ANADOLU

Magyar család is érintett a venezuelai földrengésben

A beszámoló szerint a 84 éves Brinzey Botond – avagy, ahogy a környéken ismerik, Bobby –, jelenleg a garázsból kialakított kényszerlakhelyen él a katasztrófa után a La Guaira állambeli Caraballedában venezuelai feleségével és fiával. Az életüket egy váratlan körülmény mentette meg: a garázs masszív szerkezete felfogta az épületet, így az nem temette maga alá a családot. Az otthonukat azóta bontásra ítélték, ám nem ez a legnagyobb veszteség, amely lesújtott rájuk. Amikor ugyanis a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai élelmiszert, ivóvizet és higiéniai csomagot vitt nekik, az idős férfi könnyek között mondta el: 

A fiam, Árpád holttestét most fogják kiemelni a romok alól.

Mint mondta, a romok eltakarítását nem az állami szervek végzik, hanem barátok és a család által felfogadott segítők, annak érdekében, hogy mielőbb méltó módon eltemethessék a szerettüket.

A Brinzley család a második világháború után hagyta el Magyarországot, Németországon és Franciaországon keresztül telepedtek le Venezuelában. Botond édesanyja, Lőte Éva ismert szobrászművész volt, míg dédapja egykor a magyar Szent Korona őrzésében is szerepet vállalt.

Mindeközben a környéken továbbra is kaotikus állapotok uralkodnak: számos utcában egymás után dőltek össze az épületek, a romok között markológépek és mentőcsapatok dolgoznak, az utak jelentős részét pedig a helyreállítási munkák miatt le kellett zárni. A térségben jelenleg nincs folyamatos vízellátás, az áram is csupán naponta néhány órára.

 

 

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