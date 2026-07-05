"A fiam holttestét most fogják kiemelni a romok alól" - Magyar család is érintett a venezuelai földrengésben

Szörnyű veszteségekkel járt a venezuelai földrengés, miután két egymást követő, erős földmozgás is megrázta az országot június 24-én. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma a becslések szerint már meghaladta a 2600-at, mialatt sokan megsérültek, épületek omlottak össze, több ezer embert pedig továbbra is eltűntként tartanak számon. Nemrég kiderült, hogy egy Venezuelában élő magyar család is érintett a tragédiában: az idős házaspár csodával határos módon túlélte a katasztrófát, az egyik fiuk azonban életét vesztette az összeomló házban - vette észre a Blikk.

Magyar család is érintett a venezuelai földrengésben / Fotó: CEM TEKKESINOGLU / ANADOLU

Magyar család is érintett a venezuelai földrengésben

A beszámoló szerint a 84 éves Brinzey Botond – avagy, ahogy a környéken ismerik, Bobby –, jelenleg a garázsból kialakított kényszerlakhelyen él a katasztrófa után a La Guaira állambeli Caraballedában venezuelai feleségével és fiával. Az életüket egy váratlan körülmény mentette meg: a garázs masszív szerkezete felfogta az épületet, így az nem temette maga alá a családot. Az otthonukat azóta bontásra ítélték, ám nem ez a legnagyobb veszteség, amely lesújtott rájuk. Amikor ugyanis a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai élelmiszert, ivóvizet és higiéniai csomagot vitt nekik, az idős férfi könnyek között mondta el:

A fiam, Árpád holttestét most fogják kiemelni a romok alól.

Mint mondta, a romok eltakarítását nem az állami szervek végzik, hanem barátok és a család által felfogadott segítők, annak érdekében, hogy mielőbb méltó módon eltemethessék a szerettüket.

A Brinzley család a második világháború után hagyta el Magyarországot, Németországon és Franciaországon keresztül telepedtek le Venezuelában. Botond édesanyja, Lőte Éva ismert szobrászművész volt, míg dédapja egykor a magyar Szent Korona őrzésében is szerepet vállalt.

Mindeközben a környéken továbbra is kaotikus állapotok uralkodnak: számos utcában egymás után dőltek össze az épületek, a romok között markológépek és mentőcsapatok dolgoznak, az utak jelentős részét pedig a helyreállítási munkák miatt le kellett zárni. A térségben jelenleg nincs folyamatos vízellátás, az áram is csupán naponta néhány órára.