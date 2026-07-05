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földrengés

Venezuelai földrengés: kutyáját magához ölelve találták meg a modell holttestét

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A természeti katasztrófa több ezer ember életét követelte. A venezuelai földrengés óta továbbra is rengeteg embert tartanak számon eltűntként.
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Egy fiatal modell holttesttét emelték ki egy összeomlott épület romjai közül, akire a kutyáját magához ölelve találtak rá, a pusztító venezuelai földrengést követően. Az áldozat, Oriana Ustariz mindössze 25 éves volt, aki alig néhány nappal azelőtt szerzett fizioterápiás diplomát szerzett, hogy egymás után két, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg az országot június 24-én. A lány holttestét a napokban találták meg a caracasi San Bernardino negyedben található Moisés épületében folytatott széleskörű kutatás során. 

A rescue dog from the Argentine search and rescue team searches for bodies in the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on June 28, 2026, following twin earthquakes. Thousands of rescuers, relatives and volunteers dig day and night through mounds of concrete to find survivors of the earthquakes that struck Venezuela more than three days ago, leaving nearly 1,500 dead and tens of thousands missing. (Photo by Miguel MEDINA / POOL / AFP)
Fiatal modell holttestét találták meg a venezuelai földrengés után / Fotó: MIGUEL MEDINA / POOL

Fiatal modell holttestét találták meg a venezuelai földrengés után

A helyi média jelentése szerint a divatmodell és márka promóter volt az utolsó, akire addig nem találtak rá abból a lakótömbből. Ustariz édesanyja utoljára akkor hallott a lány felől, amikor az kiment megsétáltatni a kutyáját. A mentők később a romok alatt találták meg a holttestét, a kis kedvencével a karjai között. A holttestét most boncolásnak fogják alávetni.

Az utolsó közösségi médiás bejegyzésében az áldozat még örömmel osztott meg képeket a diplomaosztó ünnepségéről.

A sikerek még többet jelentenek, ha a szeretteid vesznek körül

- jelentette ki a fotók mellett.

Eddig már közel 2600 ember halálát erősítették meg Latin-Amerika egyik legsúlyosabb földrengésében, melynek során 200 épület is összeomlott, az ENSZ becslései szerint pedig legalább 50 ezer embert jelenleg is eltűntként tartanak számon. Mindeközben 6500 embert mentettek ki a La Guairát és Caracast sújtó természeti katasztrófa után: volt, akire több nap után sikerült rábukkanni élve a romok alatt, noha a túlélés esélyei 72 óra elteltével jelentősen csökkennek. A keresések és a törmelékek eltakarítása továbbra is folyamatban vannak az érintett területeken - írja a Daily Mail.

 

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