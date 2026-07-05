Venezuelai földrengés: kutyáját magához ölelve találták meg a modell holttestét

Egy fiatal modell holttesttét emelték ki egy összeomlott épület romjai közül, akire a kutyáját magához ölelve találtak rá, a pusztító venezuelai földrengést követően. Az áldozat, Oriana Ustariz mindössze 25 éves volt, aki alig néhány nappal azelőtt szerzett fizioterápiás diplomát szerzett, hogy egymás után két, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg az országot június 24-én. A lány holttestét a napokban találták meg a caracasi San Bernardino negyedben található Moisés épületében folytatott széleskörű kutatás során.

Fiatal modell holttestét találták meg a venezuelai földrengés után / Fotó: MIGUEL MEDINA / POOL

Fiatal modell holttestét találták meg a venezuelai földrengés után

A helyi média jelentése szerint a divatmodell és márka promóter volt az utolsó, akire addig nem találtak rá abból a lakótömbből. Ustariz édesanyja utoljára akkor hallott a lány felől, amikor az kiment megsétáltatni a kutyáját. A mentők később a romok alatt találták meg a holttestét, a kis kedvencével a karjai között. A holttestét most boncolásnak fogják alávetni.

Az utolsó közösségi médiás bejegyzésében az áldozat még örömmel osztott meg képeket a diplomaosztó ünnepségéről.

A sikerek még többet jelentenek, ha a szeretteid vesznek körül

- jelentette ki a fotók mellett.

How sad but they loved each other to the end



The body of a young model still clutching her beloved dog has been pulled from the rubble of a collapsed building following the devastating earthquakes in Venezuela.

Oriana Ustariz, 25, graduated with a degree in physiotherapy just… pic.twitter.com/0MorXxGl68 — dominic dyer (@domdyer70) July 4, 2026

Eddig már közel 2600 ember halálát erősítették meg Latin-Amerika egyik legsúlyosabb földrengésében, melynek során 200 épület is összeomlott, az ENSZ becslései szerint pedig legalább 50 ezer embert jelenleg is eltűntként tartanak számon. Mindeközben 6500 embert mentettek ki a La Guairát és Caracast sújtó természeti katasztrófa után: volt, akire több nap után sikerült rábukkanni élve a romok alatt, noha a túlélés esélyei 72 óra elteltével jelentősen csökkennek. A keresések és a törmelékek eltakarítása továbbra is folyamatban vannak az érintett területeken - írja a Daily Mail.