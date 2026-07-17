Rengeteg a halott: tovább emelkedett a halálos áldozatok száma a venezuelai földrengésben

Három héttel a venezuelai földrengés után tovább nőtt a halálos áldozatok száma. A hatóságok csütörtökön közölték, hogy a június 24-én bekövetkezett, egymást néhány másodperccel követő 7,2-es és 7,5-ös magnitúdójú földrengések halálos áldozatainak száma 4930-ra emelkedett, miután újabb 101 halálesetet erősítettek meg – számolt be róla a La Parisen.

A venezuelai földrengés után önkéntesek kutatnak a romok között Caraballedában, ahol a mentési munkálatok továbbra is zajlanak

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Jorge Rodríguez, a Nemzetgyűlés elnöke közölte, hogy a természeti katasztrófa 16 740 sérültet követelt, és 17 907 ember maradt hajléktalan. Egy hivatalos jelentés ugyanakkor arról számolt be, hogy jelenleg 21 210 ember él ideiglenes táborokban, míg sokan rokonoknál vagy rögtönzött menedékhelyeken húzták meg magukat.

A hatóságok továbbra sem közöltek hivatalos adatot az eltűntek számáról. Az ENSZ korábbi becslése szerint a tragédiát követően akár 50 ezer ember is eltűnhetett, míg más előrejelzések körülbelül 10 ezer eltűnttel számolnak.

A venezuelai földrengés után továbbra is érkeznek az utórengések

A hivatalos adatok szerint 856 épület rongálódott meg, ezek közül 190 összeomlott. A NASA korábbi értékelése azonban több mint 58 ezer sérült építményt valószínűsített.

Guarenas városában eddig 21 társasházat vizsgáltak át, amelyek közül több mint 15 lakhatatlannak bizonyult. A térség több bevásárlóközpontja és a Copacabana Miasszonyunk-templom is jelentős károkat szenvedett. A közeli Guatirében több épület bontásáról döntöttek, mert azok szerkezete helyreállíthatatlanul megsérült.