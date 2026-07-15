29 éve lőtték agyon Gianni Versacét: máig rejtély, miért kellett meghalnia a divattervezőnek

Ma 29 éve sokkolta a világot Gianni Versace meggyilkolása. Az olasz divattervező éppen hazatért miami villájába, amikor a kapuban egy férfi két lövéssel végzett vele. A gyilkos, Andrew Cunanan ekkor már az FBI egyik legkeresettebb sorozatgyilkosa volt, de senki sem gondolta, hogy következő áldozata a divatvilág ikonja lesz.
A férfi, aki új korszakot nyitott a divatban
Gianni Versace 1946. december 2-án született az olaszországi Reggio Calabriában. Édesanyja varrónőként dolgozott, így már gyerekként testközelből ismerte meg a szabászat és a divattervezés világát.
1978-ban alapította meg saját divatházát, amely néhány év alatt a luxus és a merészség szinonimájává vált.
Ruháit olyan világsztárok viselték, mint Elton John, Madonna, Diana hercegné vagy Naomi Campbell. Versace szakított a visszafogott eleganciával: élénk színeket, feltűnő mintákat, arany díszítéseket és merész szabásvonalakat vitt a kifutókra, ezzel teljesen új irányt adott a divatnak.
Miami egyik legismertebb villája volt a Versace-gyilkosság helyszíne
A kilencvenes évek elején Versace megvásárolta Miami Beach legendás villáját, a Casa Casuarinát, amely az Ocean Drive egyik legismertebb épülete volt.
A mediterrán stílusú palotát saját ízlése szerint alakította át: olasz mozaikokkal, márvánnyal, arany díszítésekkel és fényűző belső terekkel tette a város egyik ikonikus épületévé. A villa rendszeresen adott otthont világsztároknak és exkluzív partiknak, turisták ezrei pedig már akkor is naponta fotózták az épületet. Ma luxusszállodaként működik The Villa Casa Casuarina néven.
Egy teljesen hétköznapinak induló reggel
A sors tragikus fintora, hogy Gianni Versace éppen annál a villánál vesztette életét, amelyet a világ egyik legismertebb luxusotthonává tett. 1997. július 15-én, amikor a Casa Casuarina kapujához ért, a 27 éves Andrew Cunanan közelről két lövéssel végzett vele.
A divattervező akkoriban Miamiban pihente ki az őszi haute couture kollekció bemutatójával járó megfeszített munkát. A végzetes reggel is teljesen hétköznapinak indult: élettársával, Antonio D'Amicóval kávézott, majd – szokásához híven – átsétált a közeli News Caféba újságot vásárolni. A környékbeliek számára mindez megszokott látvány volt, Versace gyakran sétált testőrök nélkül az Ocean Drive-on.
Nem sokkal később visszaért a villához, és éppen a kaput nyitotta volna ki, amikor a szemtanúk szerint egy szürke pólót viselő férfi váratlanul mögé lépett.
Andrew Cunanan közelről kétszer fejbe lőtte a divattervezőt, aki a bejárat lépcsőjén összeesett.
A mentők perceken belül a helyszínre értek, de az 50 éves Versace életét már nem tudták megmenteni.
Úgy éreztem, mintha megfagyott volna az ereimben a vér
– idézték később Antonio D'Amicót, aki a lövések hangjára rohant ki a villából.
A gyilkos már hetek óta menekült
Andrew Cunanan neve 1997 tavaszáig nem szerepelt a rendőrség látókörében, később azonban kiderült, hogy korántsem hétköznapi életet élt. A 27 éves kaliforniai férfit vonzotta a luxus, amelyet főként idősebb, vagyonos férfiak támogatásából finanszírozott.
Kiemelkedő intelligenciájának és megnyerő fellépésének köszönhetően könnyedén mozgott a tehetős társasági körökben, ahol jól szituált férfi prostituáltként épített magának fényűző életet.
Az idill azonban 1997 tavaszán véget ért: Cunanan néhány hónap alatt négy embert gyilkolt meg. Elsőként közeli barátjával, Jeffrey Traillel végzett, majd volt partnerét, David Madsont ölte meg. Ezután Chicagóban a neves üzletember, Lee Miglin, később pedig a New Jersey-i temetőgondnok, William Reese lett az áldozata, akinek a járművét is ellopta a meneküléshez. Mire 1997. július 15-én agyonlőtte Gianni Versacét, már az FBI egyik legkeresettebb szökevénye volt – derül ki az FBI oldaláról.
Nyolc nappal később a rendőrök egy miami lakóhajón találták meg, ahol öngyilkosságot követett el.
Mivel búcsúlevelet nem hagyott hátra, a gyilkosságsorozat valódi indítéka máig nem ismert.
Miért ölte meg Versacét?
Ez az a kérdés, amelyre közel három évtizeddel később sincs biztos válasz.
Több elmélet is született.
Egyesek szerint Cunanan korábban találkozhatott Versacéval egy társasági eseményen, mások szerint a divattervezőt egyszerűen azért választotta ki, mert világhírű volt, és a gyilkossággal óriási figyelmet akart magára irányítani.
A nyomozók azonban soha nem találtak olyan bizonyítékot, amely igazolta volna, hogy a két férfi közeli kapcsolatban állt vagy személyesen ismerték egymást. Az indíték ezért hivatalosan máig tisztázatlan – írja a History.
Egy gyilkosság, amely máig foglalkoztatja a világot
Gianni Versace halála nemcsak a divatvilágot sokkolta, hanem az egész világot. A márkát húga, Donatella Versace vezette tovább, és sikerült megőriznie a divatház nemzetközi jelentőségét.
A tragédia több könyv és dokumentumfilm mellett a 2018-as The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story című sorozatot is inspirálta. A Versace család ugyanakkor közleményben jelezte, hogy a produkciót nem hagyta jóvá, és több elemét fikciónak tartja.
Bár a sorozatgyilkosok a gyilkosságoknak csak töredékét követik el, a hozzájuk kapcsolódó történetek mégis különös vonzerőt gyakorolnak az emberekre.