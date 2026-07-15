29 éve lőtték agyon Gianni Versacét: máig rejtély, miért kellett meghalnia a divattervezőnek

Ma 29 éve sokkolta a világot Gianni Versace meggyilkolása. Az olasz divattervező éppen hazatért miami villájába, amikor a kapuban egy férfi két lövéssel végzett vele. A gyilkos, Andrew Cunanan ekkor már az FBI egyik legkeresettebb sorozatgyilkosa volt, de senki sem gondolta, hogy következő áldozata a divatvilág ikonja lesz.

A halottkém munkatársai elszállítják Versace gyilkosának holttestét.

Fotó: Roberto Schmidt / AFP

A férfi, aki új korszakot nyitott a divatban

Gianni Versace 1946. december 2-án született az olaszországi Reggio Calabriában. Édesanyja varrónőként dolgozott, így már gyerekként testközelből ismerte meg a szabászat és a divattervezés világát.

1978-ban alapította meg saját divatházát, amely néhány év alatt a luxus és a merészség szinonimájává vált.

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Ruháit olyan világsztárok viselték, mint Elton John, Madonna, Diana hercegné vagy Naomi Campbell. Versace szakított a visszafogott eleganciával: élénk színeket, feltűnő mintákat, arany díszítéseket és merész szabásvonalakat vitt a kifutókra, ezzel teljesen új irányt adott a divatnak.

Miami egyik legismertebb villája volt a Versace-gyilkosság helyszíne

A kilencvenes évek elején Versace megvásárolta Miami Beach legendás villáját, a Casa Casuarinát, amely az Ocean Drive egyik legismertebb épülete volt.

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A mediterrán stílusú palotát saját ízlése szerint alakította át: olasz mozaikokkal, márvánnyal, arany díszítésekkel és fényűző belső terekkel tette a város egyik ikonikus épületévé. A villa rendszeresen adott otthont világsztároknak és exkluzív partiknak, turisták ezrei pedig már akkor is naponta fotózták az épületet. Ma luxusszállodaként működik The Villa Casa Casuarina néven.

Egy teljesen hétköznapinak induló reggel

A sors tragikus fintora, hogy Gianni Versace éppen annál a villánál vesztette életét, amelyet a világ egyik legismertebb luxusotthonává tett. 1997. július 15-én, amikor a Casa Casuarina kapujához ért, a 27 éves Andrew Cunanan közelről két lövéssel végzett vele.

A divattervező akkoriban Miamiban pihente ki az őszi haute couture kollekció bemutatójával járó megfeszített munkát. A végzetes reggel is teljesen hétköznapinak indult: élettársával, Antonio D'Amicóval kávézott, majd – szokásához híven – átsétált a közeli News Caféba újságot vásárolni. A környékbeliek számára mindez megszokott látvány volt, Versace gyakran sétált testőrök nélkül az Ocean Drive-on.