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gianni versace

29 éve lőtték agyon Gianni Versacét: máig rejtély, miért kellett meghalnia a divattervezőnek

1 órája
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A világ egyik legismertebb divattervezője még mit sem sejtve indult el reggeli újságjáért. Alig fél órával később már saját villája lépcsőjén feküdt holtan. Gianni Versace meggyilkolása 29 év után is a divattörténet egyik legmegrázóbb bűnügye.
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Ma 29 éve sokkolta a világot Gianni Versace meggyilkolása. Az olasz divattervező éppen hazatért miami villájába, amikor a kapuban egy férfi két lövéssel végzett vele. A gyilkos, Andrew Cunanan ekkor már az FBI egyik legkeresettebb sorozatgyilkosa volt, de senki sem gondolta, hogy következő áldozata a divatvilág ikonja lesz.

Versace, A member of the Miami Medical Examiner's office places a stretcher, carrying the body of serial killer Andrew Cunanan, into a van 24 July after the body was removed from a boathouse in Miami Beach. According to authorities, Cunanan shot himself after he was trapped inside the boathouse 23 July by a SWAT team and the Miami police. AFP PHOTO/Roberto SCHMIDT (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
A halottkém munkatársai elszállítják Versace gyilkosának holttestét.
Fotó: Roberto Schmidt / AFP

A férfi, aki új korszakot nyitott a divatban

Gianni Versace 1946. december 2-án született az olaszországi Reggio Calabriában. Édesanyja varrónőként dolgozott, így már gyerekként testközelből ismerte meg a szabászat és a divattervezés világát.

1978-ban alapította meg saját divatházát, amely néhány év alatt a luxus és a merészség szinonimájává vált. 

File photo dated 08 March 96 showing Italian fashion designer Gianni Versace (R) with top model Naomi Campbell during the presentation of the Automn/Winter 96/97 High Fashion collection at Paris. Versace was shot dead in front of his house in South Beach, Miami, 15 July 1997. (Photo by THOMAS COEX / AFP)
Fotó: THOMAS COEX / AFP

Ruháit olyan világsztárok viselték, mint Elton John, Madonna, Diana hercegné vagy Naomi Campbell. Versace szakított a visszafogott eleganciával: élénk színeket, feltűnő mintákat, arany díszítéseket és merész szabásvonalakat vitt a kifutókra, ezzel teljesen új irányt adott a divatnak.

Miami egyik legismertebb villája volt a Versace-gyilkosság helyszíne

A kilencvenes évek elején Versace megvásárolta Miami Beach legendás villáját, a Casa Casuarinát, amely az Ocean Drive egyik legismertebb épülete volt.

TO GO WITH AFP STORY US-LIFESTYLE-ITALY-FASHION-VERSACE People walk in the front of the Casa Casuarina, the former villa of Italian designer Gianni Versace, after the auction on September 17, 2013 in Miami Beach, Florida where it was auctioned for $41.5 million USD. The Miami Beach property went to VM South Beach LLC, a group led by investor Joe Nakash, one of only three bidders. Rival bids were made by Eric Trump, the son of real estate tycoon Donald Trump, and Glenn Straub, owner of the Palm Beach Polo and Country Club. "The auction of this iconic South Florida villa closed at 41.5 million dollars, which was the last price offered by VM South Beach LLC," said Lamar Fisher, president of Fisher Auction Co. AFP PHOTO/PAULA BUSTAMANTE (Photo by PAULA BUSTAMANTE / AFP)
Fotó: PAULA BUSTAMANTE / AFP

A mediterrán stílusú palotát saját ízlése szerint alakította át: olasz mozaikokkal, márvánnyal, arany díszítésekkel és fényűző belső terekkel tette a város egyik ikonikus épületévé. A villa rendszeresen adott otthont világsztároknak és exkluzív partiknak, turisták ezrei pedig már akkor is naponta fotózták az épületet. Ma luxusszállodaként működik The Villa Casa Casuarina néven.

Egy teljesen hétköznapinak induló reggel

A sors tragikus fintora, hogy Gianni Versace éppen annál a villánál vesztette életét, amelyet a világ egyik legismertebb luxusotthonává tett. 1997. július 15-én, amikor a Casa Casuarina kapujához ért, a 27 éves Andrew Cunanan közelről két lövéssel végzett vele.

A divattervező akkoriban Miamiban pihente ki az őszi haute couture kollekció bemutatójával járó megfeszített munkát. A végzetes reggel is teljesen hétköznapinak indult: élettársával, Antonio D'Amicóval kávézott, majd – szokásához híven – átsétált a közeli News Caféba újságot vásárolni. A környékbeliek számára mindez megszokott látvány volt, Versace gyakran sétált testőrök nélkül az Ocean Drive-on.

Nem sokkal később visszaért a villához, és éppen a kaput nyitotta volna ki, amikor a szemtanúk szerint egy szürke pólót viselő férfi váratlanul mögé lépett. 

Andrew Cunanan közelről kétszer fejbe lőtte a divattervezőt, aki a bejárat lépcsőjén összeesett. 

A mentők perceken belül a helyszínre értek, de az 50 éves Versace életét már nem tudták megmenteni.

Úgy éreztem, mintha megfagyott volna az ereimben a vér

– idézték később Antonio D'Amicót, aki a lövések hangjára rohant ki a villából.

A gyilkos már hetek óta menekült

Andrew Cunanan neve 1997 tavaszáig nem szerepelt a rendőrség látókörében, később azonban kiderült, hogy korántsem hétköznapi életet élt. A 27 éves kaliforniai férfit vonzotta a luxus, amelyet főként idősebb, vagyonos férfiak támogatásából finanszírozott. 

Kiemelkedő intelligenciájának és megnyerő fellépésének köszönhetően könnyedén mozgott a tehetős társasági körökben, ahol jól szituált férfi prostituáltként épített magának fényűző életet. 

Az idill azonban 1997 tavaszán véget ért: Cunanan néhány hónap alatt négy embert gyilkolt meg. Elsőként közeli barátjával, Jeffrey Traillel végzett, majd volt partnerét, David Madsont ölte meg. Ezután Chicagóban a neves üzletember, Lee Miglin, később pedig a New Jersey-i temetőgondnok, William Reese lett az áldozata, akinek a járművét is ellopta a meneküléshez. Mire 1997. július 15-én agyonlőtte Gianni Versacét, már az FBI egyik legkeresettebb szökevénye volt – derül ki az FBI oldaláról. 

Special Agent for the Federal Bureau of Investigations, FBI Paul Philips (R) and Miami Police Department Chief Richard Barreto (L) show the media FBI fliers picturing Andrew Phillip Cunanan who is the main suspect in the murder of Italian designer Gianni Versace in Miami Beach 15 July 1997. The FBI announced that they have been looking for Cunanan for several other killings in the north of the country. AFP PHOTO Roberto SCHMIDT (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Paul Philips FBI-ügynök és Richard Barreto miami rendőrfőnök Andrew Cunanan körözési fotóját mutatja be Gianni Versace meggyilkolása után.
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Nyolc nappal később a rendőrök egy miami lakóhajón találták meg, ahol öngyilkosságot követett el. 

Mivel búcsúlevelet nem hagyott hátra, a gyilkosságsorozat valódi indítéka máig nem ismert.

Miért ölte meg Versacét?

Ez az a kérdés, amelyre közel három évtizeddel később sincs biztos válasz.

Több elmélet is született. 

Egyesek szerint Cunanan korábban találkozhatott Versacéval egy társasági eseményen, mások szerint a divattervezőt egyszerűen azért választotta ki, mert világhírű volt, és a gyilkossággal óriási figyelmet akart magára irányítani.

A nyomozók azonban soha nem találtak olyan bizonyítékot, amely igazolta volna, hogy a két férfi közeli kapcsolatban állt vagy személyesen ismerték egymást. Az indíték ezért hivatalosan máig tisztázatlan – írja a History.

Egy gyilkosság, amely máig foglalkoztatja a világot

Gianni Versace halála nemcsak a divatvilágot sokkolta, hanem az egész világot. A márkát húga, Donatella Versace vezette tovább, és sikerült megőriznie a divatház nemzetközi jelentőségét.

A tragédia több könyv és dokumentumfilm mellett a 2018-as The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story című sorozatot is inspirálta. A Versace család ugyanakkor közleményben jelezte, hogy a produkciót nem hagyta jóvá, és több elemét fikciónak tartja.

Bár a sorozatgyilkosok a gyilkosságoknak csak töredékét követik el, a hozzájuk kapcsolódó történetek mégis különös vonzerőt gyakorolnak az emberekre.

 

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