Mindenki megijedt a vörös égtől: sokan isteni jelnek hitték a jelenséget

Drámai, vérvörösre színeződő égbolt borult Venezuela egyes területeire nem sokkal a pusztító földrengések után. A jelenségről Caracasból készültek felvételek június 30-án, amelyek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában.

Vérvörös ég, világvége-hangulat a földrengések után. Fotó: CEM TEKKESINOGLU / ANADOLU

Vérvörös naplemente rémisztette meg Venezuelát a pusztító katasztrófa után

A videókon és a fotókon az látható, hogy a naplemente során az ég intenzív, mélyvörös színben izzik, ami sokakat megdöbbentett. A földrengések okozta félelem miatt többen összefüggést kerestek a természeti katasztrófa és a szokatlan égi jelenség között.

A közösségi médiában azonnal beindultak a találgatások: egyesek úgynevezett „földrengésfényekről” beszéltek, mások bibliai próféciákat idéztek, köztük a Joel könyvének és a Jelenések könyvének részleteit, amelyek az ég elsötétüléséről és a „vérholdról” szólnak.

A szakértők azonban egyértelműen elutasították a misztikus magyarázatokat. A jelenséget a helyiek „candilazo” néven ismerik, amely

akkor alakul ki, amikor a napfény különleges légköri körülmények között, porral és apró részecskékkel találkozik, és emiatt erősen vöröses árnyalatot vesz fel.

A jelenséget tovább erősítette egy, az Atlanti-óceán felől érkező szaharai porfelhő is, amely mikroszkopikus részecskéivel elnyelte a kék fényt, így a vörös és narancs árnyalatok domináltak.

A földrengések június 24-én rázták meg az országot, a jelentések szerint 7,2-es és 7,5-ös erősségű földmozgások követték egymást. A hatóságok több száz összeomlott és súlyosan megrongálódott épületről számoltak be, és a halálos áldozatok száma is rendkívül magasra emelkedett.

A szakértők hangsúlyozták, hogy bár a katasztrófa utáni hangulat felerősíthette a félelmeket, a vörös égbolt jelensége teljesen természetes légköri folyamat eredménye, és nem áll kapcsolatban sem a földrengésekkel, sem vallási előjelekkel.