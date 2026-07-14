A stadion kamerája lebuktatta őket: egy veszekedő pár miatt robbant fel az internet - videó

Egyetlen kamerakép elég volt ahhoz, hogy felrobbanjon az internet. Egy világbajnoki mérkőzés közben ugyanis a közvetítés egy veszekedő párra fókuszált, a felvétel pedig pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát – vette észre a New York Post.

Élő adásban kapták lencsevégre a veszekedő párt

Fotó: x/@ghostinheel

Telefon miatt robbant ki a vita?

A TikTokon és az X-en terjedő videón dél-afrikai szurkolók láthatók a mexikói Monterrey stadionjában, ahol Dél-Korea ellen buzdították a csapatukat.

A jó hangulat azonban hamar elillan, amikor egy nő valamiért számon kérte a mellette lévő férfit.

A felvétel alapján a drukker éppen a telefonját leste meg a meccs közben, ami láthatóan kiakasztotta a partnerét. Hogy pontosan mitől fajult el a vita, nem derül ki, de a nő ingerülten odafordult a párjához, aki eleinte még nem igazán foglalkozott vele, majd végül eltette a mobilját. A szócsata azonban itt még nem ért véget.

A vitázó felek tovább pörgették a dolgot, majd egy ponton úgy tűnt, a férfit különösen érzékenyen érintette valami, ami elhangzott. Végül a nő inkább leült, ezzel lezárta volna a vitát, a társa azonban továbbra is ingerülten fordult felé.

A jelenet ettől vált igazán furcsává:

miközben a párja láthatóan rosszkedvűen ült a helyén, a férfi közben végig táncolt, ünnepelt, sőt még a saját maradék ételét is felajánlotta a mellette álló nőnek.

How can I file a divorce for someone else?😭😭😭😂 pic.twitter.com/ENiDNfhUCf — Blissful✨ (@ghostinheel) July 12, 2026

A kommentelők már a válást emlegetik

A videó láttán beindultak a találgatások. Volt, aki szerint a férfi egy másik hölggyel diskurált a moblon, mások úgy vélték, éppen fogadásokat kötött a készüléken. Bizonyíték egyik elméletre sincs, így továbbra sem tudni, mi történt valójában.

A kommentelők viszont nem fogták vissza magukat.

Hogyan tudok más helyett válókeresetet beadni?

– írta egy felhasználó az X-en.

A hangulat egyetlen másodperc alatt százról nullára zuhant.

– fogalmazott egy másik.

Voltak olyanok, akik inkább azon akadtak ki, hogy a kamerás több mint egy percig követte a veszekedő pár sztoriját.

Az operatőr teljesen rájuk kattant. Biztos ugyanaz volt, aki a Coldplay-koncerten is dolgozott.

– viccelődött egy kommentelő.