A stadion kamerája lebuktatta őket: egy veszekedő pár miatt robbant fel az internet - videó

Egyetlen kamerakép elég volt ahhoz, hogy felrobbanjon az internet. Egy világbajnoki mérkőzés közben ugyanis a közvetítés egy veszekedő párra fókuszált, a felvétel pedig pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát – vette észre a New York Post.
Telefon miatt robbant ki a vita?
A TikTokon és az X-en terjedő videón dél-afrikai szurkolók láthatók a mexikói Monterrey stadionjában, ahol Dél-Korea ellen buzdították a csapatukat.
A jó hangulat azonban hamar elillan, amikor egy nő valamiért számon kérte a mellette lévő férfit.
A felvétel alapján a drukker éppen a telefonját leste meg a meccs közben, ami láthatóan kiakasztotta a partnerét. Hogy pontosan mitől fajult el a vita, nem derül ki, de a nő ingerülten odafordult a párjához, aki eleinte még nem igazán foglalkozott vele, majd végül eltette a mobilját. A szócsata azonban itt még nem ért véget.
A vitázó felek tovább pörgették a dolgot, majd egy ponton úgy tűnt, a férfit különösen érzékenyen érintette valami, ami elhangzott. Végül a nő inkább leült, ezzel lezárta volna a vitát, a társa azonban továbbra is ingerülten fordult felé.
A jelenet ettől vált igazán furcsává:
miközben a párja láthatóan rosszkedvűen ült a helyén, a férfi közben végig táncolt, ünnepelt, sőt még a saját maradék ételét is felajánlotta a mellette álló nőnek.
A kommentelők már a válást emlegetik
A videó láttán beindultak a találgatások. Volt, aki szerint a férfi egy másik hölggyel diskurált a moblon, mások úgy vélték, éppen fogadásokat kötött a készüléken. Bizonyíték egyik elméletre sincs, így továbbra sem tudni, mi történt valójában.
A kommentelők viszont nem fogták vissza magukat.
Hogyan tudok más helyett válókeresetet beadni?
– írta egy felhasználó az X-en.
A hangulat egyetlen másodperc alatt százról nullára zuhant.
– fogalmazott egy másik.
Voltak olyanok, akik inkább azon akadtak ki, hogy a kamerás több mint egy percig követte a veszekedő pár sztoriját.
Az operatőr teljesen rájuk kattant. Biztos ugyanaz volt, aki a Coldplay-koncerten is dolgozott.
– viccelődött egy kommentelő.
Az utóbbi megjegyzés nem véletlen. Tavaly a Coldplay koncertjén is hasonlóan vírusvideó lett abból, amikor a stadion kivetítője egy ölelkező párt mutatott. Később kiderült, hogy a felvételen Andy Byron, az Astronomer vezérigazgatója és a cég HR-vezetője, Kristin Cabot szerepelt. Miután észrevették, hogy az egész stadion őket nézi, pánikszerűen próbálták eltakarni az arcukat.
A mostani világbajnoki videó esetében azonban egyelőre csak a találgatások maradtak: továbbra sem tudni, min veszhetett össze a pár, de az biztos, hogy a felvételt már milliók látták.