Videókártya helyett vizespalack volt a 400 ezer forintos csomagban – kamerával buktatta le a csalást

Csaknem 400 ezer forintnak megfelelő összeget fizetett egy orosz férfi egy csúcskategóriás videókártyáért, de a lezárt dobozban csak egy kétliteres vizespalackot talált. Mivel korábban már több hasonló csalás is történt, a csomag kibontását végig videóra vette – írja a Dexerto.

400 ezer forintos videókártyát rendelt, de csak egy vizespalackot talált a dobozban

Nem bízta a véletlenre

A moszkvai férfi a Wildberries orosz online piactéren rendelt egy Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC Ice modellt 90 ezer rubelért, ami nagyjából 400 ezer forintnak felel meg.

A videókártyák a gamer PC-k egyik legdrágább alkatrészei, ezért gyakran válnak csalók célpontjává.

A Wildberriesnél korábban is előfordultak hasonló csomagcserés esetek, ezért a vásárló már az átvételi ponton bekapcsolta a telefonja kameráját, és rögzítette a teljes kibontást.

A felvételen látható, ahogy az alkalmazott átadja a lezárt csomagot, a férfi pedig megmutatja a címkéket, majd kibontja a dobozt.

Első pillantásra minden eredetinek tűnt: a gyári csomagolás sértetlen volt. Amikor azonban felnyitotta a dobozt, a videókártya helyett egy kétliteres vizespalack került elő. A kétliteres palack feltehetően azért került a dobozba, hogy annak súlya ne keltsen gyanút.

Москвич заказал в Вайлдберриз видеокарту за 90к. Решил вскрыть дорогую покупку под камерами, и правильно сделал…



(смотреть до конца) pic.twitter.com/FOUfm4ku6U — Валькирия, отставить! (@oldValkyrie) July 29, 2026

Egyelőre nem tudni, hogy a videókártyát a szállítás melyik pontján cserélték ki. Az orosz i2HARD hardveres portál szerint a gyári védőfólia viszonylag könnyen visszahelyezhető, így a doboz bontatlannak tűnhet.

Nem ez volt az első

A felvétel kulcsfontosságú bizonyíték lehet a visszatérítéshez, hiszen a csomag átvételétől kezdve rögzíti az eseményeket, így nehéz lenne a vásárlóra hárítani a felelősséget.

Nem ez az első ilyen eset a Wildberriesnél.

Néhány hónappal korábban egy másik vásárló 113 986 rubelért rendelt egy RTX 5080-as videókártyát, de amikor otthon kibontotta a csomagot, a hardver helyett egy zsák gabonát talált benne.

Visszatérítési kérelmét először elutasították, a rendőrség sem indított nyomozást, végül azonban az ügyészség közbelépése után a webáruház teljes egészében megtérítette a kárát.

A mostani ügyben egyelőre nem tudni, hogy a vásárló visszakapta-e a pénzét, illetve sikerült-e kideríteni, hol cserélték ki a videokártyát a csomagból.