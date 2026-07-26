Vihar söpör végig a horvát tengerparton: kilométeres dugókban vesztegelnek a magyarok

Sötét viharfelhők közelítik meg a horvát tengerpartot, miközben a nyári csúcsforgalom miatt már most is kilométeres dugók bénítják a közlekedést. A legnagyobb veszély Split térségét fenyegeti, az autósoknak pedig hosszú várakozásra kell készülniük az utakon és a határátkelőknél is.

Rémálommá vált a hazautazás Horvátországból: vihar és hatalmas dugók bénítják a forgalmat.

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Split felé tartanak a heves zivatarok

Felhőszakadással és viharos széllökésekkel érkező zivatarok közelítik meg a horvát tengerpartot. A Blikk szerint

a viharzóna elsősorban Split térsége felé halad, miközben az Adria északi része felett már megjelentek a sötét viharfelhők.

A hirtelen érkező lehűlés könnyen keresztülhúzhatja a magyar nyaralók számításait is: a heves esőzés nemcsak a strandolást nehezítheti meg, hanem a közlekedésben is komoly fennakadásokat okozhat.

Kilométeres torlódások az autópályákon és a határokon

A Horvát Autóklub (HAK) szerint rendkívül zsúfoltan alakult a július utolsó hétvégéje. Szombaton és vasárnap is nagy forgalom bénította az ország főbb útvonalait:

az A1-es autópályán, a Krk-sziget felé vezető utakon, valamint a Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró felé vezető határátkelőknél is jelentős torlódások alakultak ki.

Az esővel és viharos széllel érkező zivatarok tovább bénítják a közlekedést Horvátországban. A Horvát Autóklub (HAK) legfrissebb jelentése szerint a tengerpart és a belső országrészek közötti főbb útvonalakon szinte összeomlott a forgalom. Kilométeres torlódások alakultak ki az A1-es autópálya Bosiljevo 2 és a Lucko fizetőkapu közötti szakaszán, de kritikus a helyzet az A8-as autópálya Učka-alagútjánál, az Adriai autópálya népszerű üdülőhelyei közelében, valamint a Krk-szigetre vezető utakon is.

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