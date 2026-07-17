Halálos vihar csapott le Franciaországra, teherautókat borított fel a tornádó – videó

Két ember meghalt a Franciaországot sújtó viharban: egyikükre fa dőlt, a másik egy villámcsapás után kigyulladt műhelyben vesztette életét. A szélsőséges időjárás Európában több országban okoz pusztítást, miközben erdőtüzek és rendkívüli hőség is halálos áldozatokat követel.

Tornádó és halálos viharok pusztítottak Franciaországban (illusztráció) Fotó: Ndumiso Mvelase

Tornádó és halálos viharok pusztítottak Franciaországban

Tornádóval, heves jégesővel és erős széllökésekkel csapott le a vihar Franciaország több térségére. Loire megyében két teherautót borított fel a szél az A72-es autópályán, Saint-Étienne és Clermont-Ferrand között – írja a Daily Mail.

A hatóságok több mint 200 tűzoltót és 147 járművet vezényeltek ki, összesen 322 beavatkozáshoz. Saint-Étienne-ben a tomboló zivatar fákat és törmeléket sodort az utakra, a sofőrök pedig alig láttak a viharban. A felvételeken remegő lámpaoszlopok és a levegőben kavargó törmelék is látható.

Saint-Just-Saint-Rambert településen egy idősotthon és több villanyoszlop is megrongálódott. A tornádó és az áramhálózatban keletkezett károk miatt mintegy 53 ezer háztartás maradt áram nélkül, miközben Nouvelle-Aquitaine térségében is ellátási zavarok alakultak ki.

A mentést több helyen kidőlt fák, lezárt utak és leszakadt elektromos vezetékek is nehezítették.

A szélsőséges időjárás két ember halálát okozta. Saint-Victurnienben egy nőre rádőlt egy fa, Dolomieu-ben pedig egy férfit holtan találtak egy villámcsapás után kigyulladt műhelyben.

A viharok újabb súlyos időjárási eseményt jelentenek Európában, ahol az elmúlt hetekben erdőtüzek és rendkívüli hőség is halálos áldozatokat követelt.

50 fokos hőhullámok várhatnak idén nyáron Európára

Egy tikkasztó, 50 fokos hőhullám sújthatja Európa egyes részeit. A szakértők arra figyelmeztetik a nyaralókat és a helyieket, hogy készüljenek fel a veszélyes időjárási körülményekre ezen a nyáron a mediterrán térségben.