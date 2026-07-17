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franciaország

Két ember meghalt a franciaországi viharokban – videó

34 perce
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Egy nőre rádőlt egy fa, míg egy férfit egy villámcsapás után kigyulladt műhelyben találtak meg holtan Franciaországban. A heves viharok után több mint 50 000 háztartás maradt áram nélkül.
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franciaországviharhalálos áldozat

Legalább két ember halt meg Franciaországban az elhúzódó hőhullámot követő heves viharokban pénteken. A helyi hálózatüzemeltető, az Enedis jelentése szerint 53 000 háztartás maradt áram nélkül.

Emberi életeket követeltek a Franciaországra lecsapó heves viharok
Emberi életeket követeltek a Franciaországra lecsapó heves viharok. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Emberi életeket követeltek a Franciaországra lecsapó heves viharok

A Haute-Vienne megyei Saint-Victurnienben csütörtök este egy nő meghalt, miután egy fa rádőlt, a keletebbre fekvő Dolomieu-ben pedig csütörtök késő este egy megégett férfit találtak egy villámcsapás után kigyulladt műhelyben.

Az Enedis hálózatüzemeltető pénteken azt közölte, hogy 53 000 háztartás maradt áram nélkül. A kimaradások főként a délkeleti Auvergne Rhône-Alpes régiót és a délnyugati Új-Aquitania régiót érintették.

A Météo-France meteorológiai szolgálat pénteken feloldotta a narancssárga riasztást a zivatarok miatt Délkelet-Franciaország összes korábban érintett megyéjében, miután korábban nagy jégesőkre és széllökésekre figyelmeztetett a Francia-középhegységtől az Alpokig - írta a Reuters.

 

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