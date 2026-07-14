Figyelemreméltó, mire képes 82 évesen a világ legidősebb rúdtáncosa - videó

Szeptemberben ünnepli 83. születésnapját Olaszország legismertebb rúdtáncos nagymamája, Idanna Abignente, aki elképesztő mutatványaival továbbra is milliókat inspirál. A Torino melletti Pino Torinese településen élő nő videói rendre futótűzként terjednek a közösségi médiában, és már több százezer megtekintést értek el – olvasható a Torino Today oldalán.

Idanna Abignente, a világ legidősebb rúdtáncosa

Fotó: Idanna Abignente/Facebook

Idanna mindössze 12 éve, egy torinói edzőteremben ismerkedett meg a pole dance-szel. Bár csak hetvenéves kora körül kezdett el rúdtáncolni, gyorsan a sportág egyik különlegességévé vált: két olasz bajnokságon és két világkupán is indult, ahol a 70 év felettiek és a 80 év felettiek kategóriájában sem talált legyőzőre. Ezzel a világ legidősebb versenyző rúdtáncosaként is emlegetik.

Egy tehetségkutató zsűrijét is lenyűgözte

A hetente két-három alkalommal edző Idanna nemcsak rúdtáncol, hanem úszik és tornázik is. Aktív életmódjával azt szeretné megmutatni, hogy az életkortól függetlenül is lehet új célokat kitűzni és fitten élni.

A 2021-es Tu sì que vales című olasz tehetségkutatóban is nagy sikert aratott.

Akkor a műsor egyik zsűritagja, Maria De Filippi úgy fogalmazott:

Amíg valakiben megvan a vágy, hogy fejlődjön és bizonyítson, addig valójában nem öregszik meg.

Úgy tűnik, Idanna Abignente ezt ma is nap mint nap bizonyítja – legújabb videói ismét hatalmas népszerűségnek örvendenek az interneten.

A rekordok világa tele van meglepetésekkel: egy brit falu például a szellemei miatt került be a Guinness Rekordok Könyvébe.