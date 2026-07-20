Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
vb-döntő

Halálra zúzott egy 13 éves fiút egy összeomló szökőkút a spanyolok világbajnoki ünneplése közben

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tragédiába torkollott a spanyol labdarúgó-válogatott világbajnoki győzelmének ünneplése, amikor egy díszkút összeomlott, és maga alá temetett egy 13 éves fiút. A világbajnoki döntő ünneplése során további két ember is megsérült, a város háromnapos gyászt hirdetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vb-döntőSalamancavilágbajnokságünnepléstragédia

A spanyol világbajnoki ünneplés vasárnap éjszaka zajlott az ország számos településén, miután Spanyolország 1–0-ra legyőzte Argentínát a világbajnoki döntőben. A Salamanca tartományban, a portugál határ közelében fekvő Ciudad Rodrigóban azonban a szurkolás tragédiába fordult.

világbajnoki döntő
Szörnyű tragédia lett a világbajnoki döntő ünnepléséből
Fotó: Twitter

A baleset hétfőre virradó éjjel, nem sokkal fél egy után történt.

A 13 éves fiú több más fiatallal együtt egy szökőkútban ünnepelt, amikor a szerkezet felső része váratlanul összeomlott, és az ott tartózkodókra zuhant.

A rendőrök eltávolították a törmeléket, hogy kiszabadítsák a fiút, majd kórházba szállították, de röviddel érkezése után meghalt. A balesetben további két ember megsérült.

Ünneplés helyett háromnapos gyász

Ciudad Rodrigo önkormányzata háromnapos gyászt rendelt el. Közleményében részvétét fejezte ki a meghalt fiú családjának és barátainak, hangsúlyozva, hogy ami a spanyol válogatott világbajnoki sikerének ünnepe lett volna, az az egész közösség számára tragédiává vált. A városházára kitűzött zászlókat július 20. és 22. között félárbócra engedik.

A tragédia helyszínéül szolgáló szökőkút a helyiek által „Kövér fa körforgalomként” ismert téren áll.

Az elnevezés egy évszázados szilfára utal, amelyet korábban a szilfavész miatt kellett kivágni – írja a Daily Mail.

Miközben Ciudad Rodrigo gyászolt, Spanyolország-szerte folytatódtak az ünnepségek. A világbajnok válogatott hétfőn tér haza Madridba, ahol a várakozások szerint mintegy egymillió szurkoló fogadja majd a csapatot. A játékosokat a tervek szerint fogadja VI. Fülöp király és Pedro Sánchez miniszterelnök is, ezt követően pedig nyitott tetejű busszal vonulnak végig a spanyol fővároson.

Élő adásban sírta el magát Messi, őszinte beismerést tett a világbajnoki döntő után

Könnyek közt szólalt meg második elveszített világbanoki döntője után az argentin klasszis. Lionel Messi beismerte, hogy a spanyolok jobbak voltak a fináléban – azt a kérdést viszont nyitva hagyta, hogy ez volt-e az utolsó válogatott mérkőzése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!