Halálra zúzott egy 13 éves fiút egy összeomló szökőkút a spanyolok világbajnoki ünneplése közben

A spanyol világbajnoki ünneplés vasárnap éjszaka zajlott az ország számos településén, miután Spanyolország 1–0-ra legyőzte Argentínát a világbajnoki döntőben. A Salamanca tartományban, a portugál határ közelében fekvő Ciudad Rodrigóban azonban a szurkolás tragédiába fordult.

Szörnyű tragédia lett a világbajnoki döntő ünnepléséből

Fotó: Twitter

A baleset hétfőre virradó éjjel, nem sokkal fél egy után történt.

A 13 éves fiú több más fiatallal együtt egy szökőkútban ünnepelt, amikor a szerkezet felső része váratlanul összeomlott, és az ott tartózkodókra zuhant.

A rendőrök eltávolították a törmeléket, hogy kiszabadítsák a fiút, majd kórházba szállították, de röviddel érkezése után meghalt. A balesetben további két ember megsérült.

🟥 Uno de los heridos en la celebración de Ciudad Rodrigo sigue en estado grave. Además del joven fallecido de 13 años, varias personas resultaron heridashttps://t.co/AgW5zhsCgR pic.twitter.com/SScHAIn33m — La Gaceta de Salamanca (@LaGacetaSA) July 20, 2026

Ünneplés helyett háromnapos gyász

Ciudad Rodrigo önkormányzata háromnapos gyászt rendelt el. Közleményében részvétét fejezte ki a meghalt fiú családjának és barátainak, hangsúlyozva, hogy ami a spanyol válogatott világbajnoki sikerének ünnepe lett volna, az az egész közösség számára tragédiává vált. A városházára kitűzött zászlókat július 20. és 22. között félárbócra engedik.

A tragédia helyszínéül szolgáló szökőkút a helyiek által „Kövér fa körforgalomként” ismert téren áll.

Az elnevezés egy évszázados szilfára utal, amelyet korábban a szilfavész miatt kellett kivágni – írja a Daily Mail.

Fallece un menor de 13 años en Ciudad Rodrigo en la celebración del Mundial.



Descanse en paz. pic.twitter.com/u9aUa8Hr7d — Offsider (@Offsider_ES) July 20, 2026

Miközben Ciudad Rodrigo gyászolt, Spanyolország-szerte folytatódtak az ünnepségek. A világbajnok válogatott hétfőn tér haza Madridba, ahol a várakozások szerint mintegy egymillió szurkoló fogadja majd a csapatot. A játékosokat a tervek szerint fogadja VI. Fülöp király és Pedro Sánchez miniszterelnök is, ezt követően pedig nyitott tetejű busszal vonulnak végig a spanyol fővároson.

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