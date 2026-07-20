Halálra zúzott egy 13 éves fiút egy összeomló szökőkút a spanyolok világbajnoki ünneplése közben

A spanyol világbajnoki ünneplés vasárnap éjszaka zajlott az ország számos településén, miután Spanyolország 1–0-ra legyőzte Argentínát a világbajnoki döntőben. A Salamanca tartományban, a portugál határ közelében fekvő Ciudad Rodrigóban azonban a szurkolás tragédiába fordult.
A baleset hétfőre virradó éjjel, nem sokkal fél egy után történt.
A 13 éves fiú több más fiatallal együtt egy szökőkútban ünnepelt, amikor a szerkezet felső része váratlanul összeomlott, és az ott tartózkodókra zuhant.
A rendőrök eltávolították a törmeléket, hogy kiszabadítsák a fiút, majd kórházba szállították, de röviddel érkezése után meghalt. A balesetben további két ember megsérült.
Ünneplés helyett háromnapos gyász
Ciudad Rodrigo önkormányzata háromnapos gyászt rendelt el. Közleményében részvétét fejezte ki a meghalt fiú családjának és barátainak, hangsúlyozva, hogy ami a spanyol válogatott világbajnoki sikerének ünnepe lett volna, az az egész közösség számára tragédiává vált. A városházára kitűzött zászlókat július 20. és 22. között félárbócra engedik.
A tragédia helyszínéül szolgáló szökőkút a helyiek által „Kövér fa körforgalomként” ismert téren áll.
Az elnevezés egy évszázados szilfára utal, amelyet korábban a szilfavész miatt kellett kivágni – írja a Daily Mail.
Miközben Ciudad Rodrigo gyászolt, Spanyolország-szerte folytatódtak az ünnepségek. A világbajnok válogatott hétfőn tér haza Madridba, ahol a várakozások szerint mintegy egymillió szurkoló fogadja majd a csapatot. A játékosokat a tervek szerint fogadja VI. Fülöp király és Pedro Sánchez miniszterelnök is, ezt követően pedig nyitott tetejű busszal vonulnak végig a spanyol fővároson.
Élő adásban sírta el magát Messi, őszinte beismerést tett a világbajnoki döntő után
Könnyek közt szólalt meg második elveszített világbanoki döntője után az argentin klasszis. Lionel Messi beismerte, hogy a spanyolok jobbak voltak a fináléban – azt a kérdést viszont nyitva hagyta, hogy ez volt-e az utolsó válogatott mérkőzése.