Meghalt a világhírű énekes, akinek leghíresebb dalát mindenki ismeri

Victor Willis, a Village People alapító tagja és vezető énekese 2026. június 30-án, hétfőn halt meg egy rövid ideig tartó, ugyanakkor rendkívül agresszív betegségben.

Victor Willis, a Village People alapító tagja és vezető énekese 75 évesen halt meg

Fotó: Shutterstock

A hírt a zenekar hivatalos Facebook-oldalán jelentették be. A közleményhez egy olyan fényképet is mellékeltek, amelyen Willis a Village People ikonikus rendőrjelmezében látható.

A bejegyzésben azt írták, hogy mély szomorúsággal tudatják Victor Willis halálát, és arra kérték a rajongókat, valamint a sajtót, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét ebben a nehéz időszakban – írja a Mirror.

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A Village People az 1970-es évek egyik legismertebb diszkóegyüttese volt. Legnagyobb slágerük, a YMCA világszerte óriási sikert aratott, és az évtizedek során a sportesemények, bulik és iskolai rendezvények egyik legnépszerűbb dala lett. Az utóbbi években a szám ismét reflektorfénybe került, miután Donald Trump kampányrendezvényein is rendszeresen felcsendült.

A Village People rendőre visszaszerezte a YMCA-t

A diszkózenekar rendőrnek öltözött énekese 33 dalának jogait szerezte vissza egy perben. Victor Willis akkor azt mondta: „Fiatal voltam és naiv, fogalmam sem volt, mit adok el. Ha elém tettek egy szerződést, hát aláírtam”.