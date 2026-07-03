Kitört a vihar a kirándulás alatt, 14 diák szeme láttára csapott villám a tanárnőbe

Túrázó pedagógusba csapott a villám, mialatt egy 14 diákból álló csoporttal kirándult a Bucsecs-hegységben. A tanárnő az Omu-csúcs – Ialomița-barlang közötti turistaútvonalon ereszkedett lefelé a csapattal, amikor hirtelen vihar kerekedett, egy villám pedig közvetlenül a pedagógust találta el, aki emiatt eszméletét vesztette és mozgásképtelenné vált.

Villám csapott a 14 diákkal túrázó pedagógusba / Fotó: Illusztráció (Sadullah Akkoyun/Pexels)

Villám csapott a 14 diákkal túrázó pedagógusba

A gyerekek ezután egy közelben lévő szállásgazdasághoz siettek, ahol segítséget kértek. Az ott tartózkodó juhász értesítette a hegyimentők diszpécserszolgálatát, pontos információkat adott a baleset helyszínéről és az áldozat állapotáról is, majd a hegyimentő egység nagy erőkkel vonult ki a megadott koordinátákra. Az elsősegélynyújtás és a sérült állapotának stabilizálása után a mentőcsapatok hordágyon, nehéz terepviszonyok között szállították le a nőt a Salvamont-bázisig, ahol átadták a SMURD és a Megyei Mentőszolgálat (SAJ) egységeinek, akik folytatták az intenzív orvosi ellátást, és kórházba szállították a tanárnőt.

A pedagógus kimentése után a hegyimentők visszatértek a hegyre a 14 gyermekért, akiket épségben lekísértek a rájuk várakozó autóbuszig, amellyel később visszaszállították őket a Bușteni-ben lévő szállásukig.

Villámlás esetén a turistáknak azonnal el kell hagyniuk a nyílt, kitett területeket. El kell kerülniük a gerinceket, a csúcsokat, valamint az elszigetelt fémtárgyakat, és szükség esetén azonnal szakszerű segítséget kell kérniük. Köszönjük a pásztornak, hogy gyorsan jelentette az esetet

- írta az eset kapcsán a Dâmbovița Megyei Salvamont, majd arra kérték a hegyekbe készülő túrázókat, indulás előtt mindig tájékozódjanak a Salvamont-pontokon vagy telefonon az utak állapotáról és a várható időjárásról - írja a Maszol.