Villámárvíz és heves zivatarok csaptak le New Yorkra – videó

Villámárvíz-riasztást adtak ki szombat délután New Yorkban, miután heves zivatarok és intenzív esőzések csaptak le a városra. A kedvezőtlen időjárás jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben, különösen a repülőtereken – számolt be róla a New York Post.

A villámárvíz miatt több New York-i kerületben figyelmeztetést adtak ki, a heves esőzés a közlekedést is megzavarta

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A csapadék helyi idő szerint dél körül érte el a várost, ezt követően New York mind az öt kerületére villámárvíz-riasztást adtak ki. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy kerüljék az elöntött útszakaszokat és fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Zohran Mamdani polgármester a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a heves zivatarok miatt a város nagy részén árvízveszély alakult ki.

Heves zivatarok csapnak le New York-szerte, és a város nagy részére árvízriasztás van érvényben. Kérem, ne kockáztassák a biztonságukat ezekben a veszélyes körülmények között

– fogalmazott.

Milyen fennakadásokat okozott a villámárvíz?

A szélsőséges időjárás a légi közlekedést is érzékenyen érintette. A LaGuardia repülőtéren ideiglenesen leállították a felszállásokat, míg a John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtéren és a Newark Liberty Nemzetközi Repülőtéren közel kétórás késéseket jelentettek.

A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási helyzetet, és arra kérik a lakosságot, hogy kövessék a hivatalos figyelmeztetéseket, amíg a zivatarok el nem hagyják a térséget.