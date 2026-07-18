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villámárvíz

Villámárvíz és heves zivatarok csaptak le New Yorkra – videó

36 perce
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Heves zivatarok és intenzív esőzések okoztak fennakadásokat szombaton New Yorkban. A villámárvíz veszélye miatt riasztásokat adtak ki a város több részén, miközben a szélsőséges időjárás a légi közlekedésben is jelentős késéseket okozott.
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villámárvízRiasztásNew York

Villámárvíz-riasztást adtak ki szombat délután New Yorkban, miután heves zivatarok és intenzív esőzések csaptak le a városra. A kedvezőtlen időjárás jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben, különösen a repülőtereken – számolt be róla a New York Post.

A villámárvíz miatt több New York-i kerületben figyelmeztetést adtak ki, a heves esőzés a közlekedést is megzavarta NEW YORK, NEW YORK - JUNE 22: People walk through the rain along 5th Avenue in Manhattan on June 22, 2026 in New York City. The region remains in a flash flood watch as heavy downpours move through the area. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A villámárvíz miatt több New York-i kerületben figyelmeztetést adtak ki, a heves esőzés a közlekedést is megzavarta
Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A csapadék helyi idő szerint dél körül érte el a várost, ezt követően New York mind az öt kerületére villámárvíz-riasztást adtak ki. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy kerüljék az elöntött útszakaszokat és fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Zohran Mamdani polgármester a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a heves zivatarok miatt a város nagy részén árvízveszély alakult ki.

Heves zivatarok csapnak le New York-szerte, és a város nagy részére árvízriasztás van érvényben. Kérem, ne kockáztassák a biztonságukat ezekben a veszélyes körülmények között

– fogalmazott.

@kaybraaham Happening now in #nyc . Flood expected. Stay safe #july2026 #fyp #fypviral@Max Anthony Braaham @angie_59two @vidyaharrychand81 @julessammy @sagittariusqueen010 ♬ rain sounds - Rain Videos Asmr for sleep

Milyen fennakadásokat okozott a villámárvíz?

A szélsőséges időjárás a légi közlekedést is érzékenyen érintette. A LaGuardia repülőtéren ideiglenesen leállították a felszállásokat, míg a John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtéren és a Newark Liberty Nemzetközi Repülőtéren közel kétórás késéseket jelentettek.

A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási helyzetet, és arra kérik a lakosságot, hogy kövessék a hivatalos figyelmeztetéseket, amíg a zivatarok el nem hagyják a térséget.

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