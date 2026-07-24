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villámárvíz

Papírként szakította be a hatalmas üvegajtót, videón a halálos villámárvíz

13 perce
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Két ember meghalt, miután rendkívüli mennyiségű csapadék zúdult le Nyugat-Virginiára. A villámárvíz hatalmas pusztítást végzett, autókat sodort el, épületeket öntött el, és számos embert kellett kimenteni a vízből.
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villámárvízhalálos áldozatEgyesült Államok

Két ember életét vesztette a Nyugat-Virginiában kialakult villámárvízben – tájékoztat az ABC News.

Villámárvíz pusztított Nyugat-Virginiában: két halálos áldozata van a heves esőzéseknek
Villámárvíz pusztított Nyugat-Virginiában: két halálos áldozata van a heves esőzéseknek (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A most bejelentett halálesetek az első hivatalosan megerősített áldozatai a keddi villámárvíznek.

A közösségi médiában közzétett felvételeken jól látható, hogy parkolókban álló autókat önt el a víz, ajtókat szakít be, és épületeket önt el a saras áradás.

A térségben több tucat ember rekedt el az elárasztott járművekben, akiket a mentőegységeknek kellett kimenteniük. Egyes helyszíneket kezdetben a magas vízállás miatt még a mentőalakulatok sem tudtak megközelíteni.

A meteorológusok szerint egyes területeken akár 18 centiméternyi csapadék is lehullott. Volt olyan hely, ahol 11,4 centiméter eső mindössze 37 perc alatt esett le, ami rendkívül gyors áradásokat idézett elő.

Bevetették a nemzeti gárdát az Egyesült Államokban - súlyos gondokat okoz a villámárvíz

Súlyos helyzet alakult ki az Egyesült Államok keleti részén, miután heves esőzések miatt több térségben villámáradás alakult ki. Nyugat-Virginia területén mintegy 500 nemzetőrt vezényeltek ki, miközben a mentőcsapatok folytatják a kutatást az eltűntek után, és próbálják felmérni a természeti katasztrófa okozta károkat.

 

 

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