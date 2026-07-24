Papírként szakította be a hatalmas üvegajtót, videón a halálos villámárvíz

Két ember életét vesztette a Nyugat-Virginiában kialakult villámárvízben – tájékoztat az ABC News.
A most bejelentett halálesetek az első hivatalosan megerősített áldozatai a keddi villámárvíznek.
A közösségi médiában közzétett felvételeken jól látható, hogy parkolókban álló autókat önt el a víz, ajtókat szakít be, és épületeket önt el a saras áradás.
A térségben több tucat ember rekedt el az elárasztott járművekben, akiket a mentőegységeknek kellett kimenteniük. Egyes helyszíneket kezdetben a magas vízállás miatt még a mentőalakulatok sem tudtak megközelíteni.
A meteorológusok szerint egyes területeken akár 18 centiméternyi csapadék is lehullott. Volt olyan hely, ahol 11,4 centiméter eső mindössze 37 perc alatt esett le, ami rendkívül gyors áradásokat idézett elő.
Bevetették a nemzeti gárdát az Egyesült Államokban - súlyos gondokat okoz a villámárvíz
Súlyos helyzet alakult ki az Egyesült Államok keleti részén, miután heves esőzések miatt több térségben villámáradás alakult ki. Nyugat-Virginia területén mintegy 500 nemzetőrt vezényeltek ki, miközben a mentőcsapatok folytatják a kutatást az eltűntek után, és próbálják felmérni a természeti katasztrófa okozta károkat.