Papírként szakította be a hatalmas üvegajtót, videón a halálos villámárvíz

Két ember életét vesztette a Nyugat-Virginiában kialakult villámárvízben – tájékoztat az ABC News.

Villámárvíz pusztított Nyugat-Virginiában: két halálos áldozata van a heves esőzéseknek (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A most bejelentett halálesetek az első hivatalosan megerősített áldozatai a keddi villámárvíznek.

A közösségi médiában közzétett felvételeken jól látható, hogy parkolókban álló autókat önt el a víz, ajtókat szakít be, és épületeket önt el a saras áradás.

A térségben több tucat ember rekedt el az elárasztott járművekben, akiket a mentőegységeknek kellett kimenteniük. Egyes helyszíneket kezdetben a magas vízállás miatt még a mentőalakulatok sem tudtak megközelíteni.

A meteorológusok szerint egyes területeken akár 18 centiméternyi csapadék is lehullott. Volt olyan hely, ahol 11,4 centiméter eső mindössze 37 perc alatt esett le, ami rendkívül gyors áradásokat idézett elő.

A guest attempting to leave their hotel in Weston, West Virginia, was surprised to find the lobby inundated by floodwater on Tuesday. https://t.co/DhLmQF3Eol pic.twitter.com/gLWkdfaQDh — ABC News (@ABC) July 24, 2026