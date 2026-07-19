Villámárvizek és földcsuszamlások bénították meg a közlekedést Románia több térségében – videók

Villámárvizek és heves zivatarok okoztak jelentős károkat és közlekedési fennakadásokat vasárnap Románia több térségében. A Digi24 hírtelevízió beszámolója szerint a Bucsecs-hegységben kialakult felhőszakadás következtében villámárvíz öntötte el Busteni városát. A hegyekből lezúduló víz autókat sodort magával, valamint két járókelőt is elsodort – írja az MTI.

Földcsuszamlások, villámárvizek és kidőlt fák nehezítették a közlekedést Romániában

Fotó: Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Az üdülőváros Sinaia felőli bejáratánál egy 33 éves nő végtagsérülést szenvedett, amikor magával ragadta az ár, azonban a mentők a helyszínen ellátták, kórházi kezelésre nem volt szükség.

A villámárvizek több helyen megbénította a közlekedést

A farönköket és egyéb hordalékot is magával sodró ár miatt több órára megbénult a forgalom a Brassót és Bukarestet összekötő DN1-es főúton. A vízben elakadt vagy elsodort járművekből a tűzoltók több sofőrt és utast mentettek ki.

Valcea megyében, Perisani község térségében földcsuszamlás rongált meg egy erdei utat, ezért 11 jármű utasait kellett kimenteni. Arges megyében, Campulung központi parkjában fákat döntött ki a vihar, míg Voinesti településen egy leszakadt faág torlaszolta el a vasúti pályát.

A vasárnap délutáni zivatar Bukarestet sem kímélte. A vihar fákat döntött ki, pincéket és alagsorokat öntött el, valamint több autóban is károkat okozott.

A vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki, miután a bukaresti Északi pályaudvaron megszakadt a villanymozdonyok áramellátása.

Vörös riasztást adtak ki több megyére

A meteorológiai szolgálat a sorozatos zivatarok és felhőszakadások miatt Kovászna, Hargita és Iași megye több településére harmadfokú, vörös riasztást adott ki. A figyelmeztetés szerint az érintett térségekben négyzetméterenként 60–65 milliméter csapadék hullhat, emellett heves jégeső is kialakulhat.