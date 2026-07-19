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villámárviz

Villámárvizek és földcsuszamlások bénították meg a közlekedést Románia több térségében – videók

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Heves zivatarok és felhőszakadások sújtották vasárnap Románia több térségét. A villámárvizek utakat öntöttek el és közlekedési fennakadásokat okoztak, több helyen pedig embereket kellett kimenteni a víz fogságába került járművekből. A szélsőséges időjárás miatt több megyére is a legmagasabb fokú időjárási riasztást adták ki.
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villámárvizáradásviharRomániaföldcsuszamlásvörös riasztás

Villámárvizek és heves zivatarok okoztak jelentős károkat és közlekedési fennakadásokat vasárnap Románia több térségében. A Digi24 hírtelevízió beszámolója szerint a Bucsecs-hegységben kialakult felhőszakadás következtében villámárvíz öntötte el Busteni városát. A hegyekből lezúduló víz autókat sodort magával, valamint két járókelőt is elsodort – írja az MTI.

Földcsuszamlások, villámárvizek és kidőlt fák nehezítették a közlekedést Romániában
Földcsuszamlások, villámárvizek és kidőlt fák nehezítették a közlekedést Romániában
Fotó: Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Az üdülőváros Sinaia felőli bejáratánál egy 33 éves nő végtagsérülést szenvedett, amikor magával ragadta az ár, azonban a mentők a helyszínen ellátták, kórházi kezelésre nem volt szükség.

A villámárvizek több helyen megbénította a közlekedést

A farönköket és egyéb hordalékot is magával sodró ár miatt több órára megbénult a forgalom a Brassót és Bukarestet összekötő DN1-es főúton. A vízben elakadt vagy elsodort járművekből a tűzoltók több sofőrt és utast mentettek ki.

@cristipopovicionline Imagini apocaliptice au fost surprinse astăzi pe Valea Prahovei. O rupere de nori a dus la apariţia unei viituri uriaşe. Mai multe maşini au fost luat pe sus, pe DN 1. Un pieton a fost doborât din picioare şi dus zeci de metri, într-o vale. Din fericire, a supravieţuit. 12 oameni au fost salvaţi de pompieri! Într-o oră a plouat cât într-o lună. #busteni #pompieri #inundatii #stiri #observator ♬ original sound - Cristi Popovici

Valcea megyében, Perisani község térségében földcsuszamlás rongált meg egy erdei utat, ezért 11 jármű utasait kellett kimenteni. Arges megyében, Campulung központi parkjában fákat döntött ki a vihar, míg Voinesti településen egy leszakadt faág torlaszolta el a vasúti pályát.

A vasárnap délutáni zivatar Bukarestet sem kímélte. A vihar fákat döntött ki, pincéket és alagsorokat öntött el, valamint több autóban is károkat okozott.

A vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki, miután a bukaresti Északi pályaudvaron megszakadt a villanymozdonyok áramellátása.

Vörös riasztást adtak ki több megyére

A meteorológiai szolgálat a sorozatos zivatarok és felhőszakadások miatt Kovászna, Hargita és Iași megye több településére harmadfokú, vörös riasztást adott ki. A figyelmeztetés szerint az érintett térségekben négyzetméterenként 60–65 milliméter csapadék hullhat, emellett heves jégeső is kialakulhat.

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