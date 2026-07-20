Sérüléseket szenvedett két magyar túrázó egy alpesi villámcsapásban

Két 25 éves magyar túrázó sérült meg vasárnap délután, amikor villám csapott le a Bécsi-Alpok egyik legnépszerűbb hegytömbjén, a Raxon. A mostoha időjárási körülmények miatt mintegy harminc hegyimentő vett részt a mentőakcióban – írja az MTI.

Zivatarba kerültek: villámcsapás ért két magyar túrázót a Bécsi-Alpokban.

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Az egyik férfi a felsőtestén szenvedett súlyos égési sérüléseket, ezért később légi úton a bécsi egyetemi klinikára szállították. Társa a lábán égett meg, emellett más sérüléseket is szenvedett.

Gyalog vitték le a sérülteket

A két magyar túrázó délelőtt 11 órakor indult el a Rax legmagasabb, 2007 méteres csúcsa, a Heukuppe felé a Rókalyuk-túraútvonalon. A meteorológiai szolgálat azonban már a délutáni órákra heves zivatarokat jelzett a térségben.

A villám végül háromnegyed 2 körül, mintegy 1800 méteres magasságban csapott le közvetlenül a két férfi közelében.

A becsapódás ereje az egyik túrázót mintegy 30 méterrel sodorta lejjebb a hegyoldalon. Társa szintén megsérült, de a földön fekve maradt, és sikerült segítséget hívnia.

A vihar miatt mentőhelikopter nem tudott a helyszínre repülni, ezért a hegyimentők gyalog közelítették meg a sérülteket, majd hordágyon vitték le őket a hegyről. Az első ellátás után egyiküket a bécsi, másikukat a leobeni kórházba szállították. A mentők érkezésekor mindketten eszméletüknél voltak, ugyanakkor emlékezetkiesésről számoltak be.

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