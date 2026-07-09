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villámcsapás

Halálos villámcsapás: családja szeme láttára halt meg egy 8 éves kislány

30 perce
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Tragikus baleset történt az Egyesült Államokban. Villámcsapás ért egy 8 éves kislányt, aki az udvaron játszott az unokatestvéreivel. A gyerek édesanyja azonnal megpróbálta újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni.
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Villámcsapás végzett egy 8 éves kislánnyal az amerikai Illinois államban, miközben az udvaron játszott az unokatestvéreivel. Kinslee Tschida egy hintán volt, amikor nagybátyja mennydörgést hallott, és szólt a gyerekeknek, hogy menjenek be a közeli házba.

Villámcsapás ölt meg egy 8 éves kislányt Amerikában (A kép illusztráción mutatja be a villám nevű jelenséget), 50718177. Ologá, Lago de Maracaibo, Venezuela.- El Lago de Maracaibo es una región estratégica para Venezuela por la salida de buques petroleros, un ecosistema con amplia biodiversidad, pero además por ser epicentro del fenómeno meteorológico más llamativo del país: El Relámpago del Catatumbo.NOTIMEX /FOTO/RODOLFO RIVERA/FRE/HUM/ (Photo by RODOLFO RIVERA / Notimex via AFP)
Villámcsapás ölt meg egy 8 éves kislányt Amerikában (A kép illusztráción mutatja be a villám nevű jelenséget)
Fotó: RODOLFO RIVERA / NOTIMEX

Villámcsapás ölt meg egy 8 éves kislányt Illinoisban

A kislány éppen leszállt volna a hintáról, amikor a villám lecsapott. A ház mindössze néhány méterre volt tőle, családtagjai pedig végignézték a tragédiát. Nagyapja szerint ha még öt-tíz másodpercük lett volna, Kinslee valószínűleg megmenekül.

A villámcsapás után a kislány édesanyja, aki ápolónőként dolgozik, azonnal megpróbálta újraéleszteni a lányát. A család több tagja is segített, de nem tudták megmenteni az életét.

Kinslee-t a serenai otthonból az ottawai OSF St. Elizabeth kórházba vitték, ahol halottnak nyilvánították. A család szerint felfoghatatlan, ami történt, mert gyakorlatilag semmit nem tehettek volna másként – írja a New York Post.

14 diák szeme láttára csapott villám a tanárnőbe

Túrázó pedagógusba csapott a villám, mialatt egy 14 diákból álló csoporttal kirándult a Bucsecs-hegységben. A tanárnő az Omu-csúcs – Ialomița-barlang közötti turistaútvonalon ereszkedett lefelé a csapattal, amikor hirtelen vihar kerekedett, egy villám pedig közvetlenül a pedagógust találta el, aki emiatt eszméletét vesztette és mozgásképtelenné vált.

 

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