Halálos villámcsapás: családja szeme láttára halt meg egy 8 éves kislány

Villámcsapás végzett egy 8 éves kislánnyal az amerikai Illinois államban, miközben az udvaron játszott az unokatestvéreivel. Kinslee Tschida egy hintán volt, amikor nagybátyja mennydörgést hallott, és szólt a gyerekeknek, hogy menjenek be a közeli házba.

Villámcsapás ölt meg egy 8 éves kislányt Amerikában (A kép illusztráción mutatja be a villám nevű jelenséget)

Fotó: RODOLFO RIVERA / NOTIMEX

Villámcsapás ölt meg egy 8 éves kislányt Illinoisban

A kislány éppen leszállt volna a hintáról, amikor a villám lecsapott. A ház mindössze néhány méterre volt tőle, családtagjai pedig végignézték a tragédiát. Nagyapja szerint ha még öt-tíz másodpercük lett volna, Kinslee valószínűleg megmenekül.

A villámcsapás után a kislány édesanyja, aki ápolónőként dolgozik, azonnal megpróbálta újraéleszteni a lányát. A család több tagja is segített, de nem tudták megmenteni az életét.

Kinslee-t a serenai otthonból az ottawai OSF St. Elizabeth kórházba vitték, ahol halottnak nyilvánították. A család szerint felfoghatatlan, ami történt, mert gyakorlatilag semmit nem tehettek volna másként – írja a New York Post.

14 diák szeme láttára csapott villám a tanárnőbe

Túrázó pedagógusba csapott a villám, mialatt egy 14 diákból álló csoporttal kirándult a Bucsecs-hegységben. A tanárnő az Omu-csúcs – Ialomița-barlang közötti turistaútvonalon ereszkedett lefelé a csapattal, amikor hirtelen vihar kerekedett, egy villám pedig közvetlenül a pedagógust találta el, aki emiatt eszméletét vesztette és mozgásképtelenné vált.