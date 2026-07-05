Villámcsapás okozott tragédiát a strandon: egy ember meghalt, hárman megsérültek

Villámcsapás következtében hunyt el egy 51 éves férfi egy floridai strandon, három másik személy pedig megsérült. A Fort Myers Beach-i Tűzoltóság és a Lee Megyei Seriffhivatal közleménye szerint július 3-án, délután kaptak bejelentést az incidensről, majd a helyszínre kiérkező mentősök megtalálták az eszméletlen férfit, valamint a másik három sérültet.

Villámcsapás végzett a középkorú férfival / Fotó: Illusztráció (Sadullah Akkoyun/Pexels)

Villámcsapás végzett egy középkorú férfival

Egy szemtanú – akit később Katie Abdallaként, egy marylandi mentősként azonosítottak, aki épp a környéken nyaralt –, ekkor gyorsan szerzett egy defibrillátort, és megkezdte a férfi újraélesztését, amihez több strandoló, majd a kiérkező mentők is csatlakoztak, az áldozat életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A férfit az 51 éves Viktar Kirykként azonosították, aki az incidens idején három családtagjával tartózkodott a vízben: utóbbiakat kórházba szállították, és a hírek szerint stabil az állapotuk.

A hatóságok a tragikusan végződő esetet emlékeztetőül használták fel arra, hogy fokozott óvatosságra intsék az embereket a nyári villámlások idején.

Ez a tragikus eset szívszorító emlékeztetőül szolgál arra, hogy Florida nyári viharai milyen gyorsan kialakulhatnak. Ha mennydörgést hall vagy villámlást lát, azonnal ugorjon ki a vízből, és keressen biztonságos menedéket

– közölte a seriffhivatal a sajtóközleményében.

Ha mennydörgést hall, akkor a villámcsapás már hatótávolságán belül van. Ilyenkor azonnal keressen menedéket egy házban, nagy épületben vagy keménytetős járműben. Az utolsó mennydörgés után még várjon legalább 30 percet, mielőtt elhagyja a menedéket

- hangsúlyozta a tűzoltóság is, a People beszámolója szerint.