Hatalmas vihar pusztított Csehországban, gyerekek kerültek kórházba

Súlyos vihar csapott le egy dél-csehországi gyerektáborra szerdára virradóra. A villámcsapás után egy fiatal férfit és öt gyereket kellett kórházba vinni, de egyikük sincs életveszélyben – számolt be az MTI

Villám csapott egy gyerektáborba Csehországban

Fotó: Illusztráció (Sadullah Akkoyun/Pexels)

Villám csapott egy gyerektáborba Csehországban, többen kórházba kerültek

A villám Jindrichuv Hradec közelében, a tábor szélén álló fába csapott bele. A becsapódás után tűz keletkezett, amely átterjedt több sátorra is. Ezekben általános iskolás, 10–15 év közötti gyerekek és tanítóik aludtak. A tábor egyik vezetője a villámcsapás után elájult, öt gyerek pedig megsérült. Mindannyiukat kórházban ápolják, állapotuk stabil.

Mekkora pusztítást okozott a vihar Csehországban?

A vihar nemcsak a gyerektábort érintette. Az éjszakai és kora reggeli órákban átvonuló heves esőzések több helyen fákat döntöttek ki, amelyek utakra és sínekre zuhantak. Emiatt közlekedési fennakadások alakultak ki, több parkoló autó is megrongálódott.

Országszerte mintegy 30 ezer háztartás maradt átmenetileg áram nélkül, főként Dél-, Kelet- és Közép-Csehországban. Több térségben tojásnagyságú jég hullott, ami elsősorban a gyümölcs- és zöldségtermesztőknek okozott károkat.

A heves viharok egy rendkívüli hőhullám után érkeztek: Csehországban nemrég 41,9 Celsius-fokos új hőségrekordot mértek.

Hamarosan vége a forróságnak – mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés

Szerdán még kitart a nyári meleg Magyarországon, de többfelé záporok és zivatarok zavarhatják a napsütést. Az időjárás a nap második felében egy érkező hidegfront hatására fokozatosan változik, amely csütörtökre országszerte enyhülést hoz.

Több rekord is megdőlt a hatalmas hőségben

Az elmúlt napokban folyamatosan dőltek meg a melegrekordok, a hőség pedig egyre csak fokozódott. A HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán hívta fel rá a figyelmet, hogy a napi középhőmérséklet hazánk nagy részén 30–31 °C körül alakult.