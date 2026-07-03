Kitálalt Vilmos herceg egykori személyi titkára: a trónörökös megmutatta neki a valódi színeit

Vilmos herceg blackpooli utazása előtti kérése felfedte, milyen tagja szeretne lenni a monarchiának – legalábbis korábbi személyi titkára, Lord Simon Case szerint. A The Telegraphnak nyilatkozva a volt kabinettitkár visszatekintett a trónörökös mellett 2018 és 2020 között eltöltött két évére, és egy olyan királyi családtag képét festette le, aki igyekezett elkerülni a gondosan megrendezett megjelenéseket, és ehelyett látni szerette volna a valóságot, amellyel Nagy-Britannia-szerte szembesülnek a közösségek.

Vilmos herceg megmutatta valódi színét egykori személyi titkárának Fotó: EDDIE MULHOLLAND / POOL

Vilmos herceg megmutatta valódi színét egykori személyi titkárának

Case elárulta, hogy Vilmos aktívan bátorította csapatát, hogy a hagyományos királyi időbeosztáson túl is kihívások elé állítsák. „Úgy érezte, nagyon fontos, hogy az élet minden területén jelen legyen” – mondta, utalva arra, hogy valószínűleg ez valami olyasmi, amit „édesanyja már fiatalon belé és a testvérébe nevelt”.

Az egykori személyi titkár szerint ez a megközelítés adott okot egy különösen figyelemre méltó blackpooli találkozóra. Ahelyett, hogy a királyi család tagjaival jellemzően közös látogatást szervezne, Vilmos inkább az ország egyik leghátrányosabb helyzetű területén szeretett volna időt tölteni, hogy mélyebben megértse az ottani kihívásokat.

Valójában olyan helyre mentünk volna, ahol nem kötélen lógó Egyesült Királyság zászlók vártak volna minket

- mondta Case.

Hozzátette, hogy Blackpoolt szándékosan választották ki társadalmi és gazdasági nehézségei miatt, beleértve a jelentős számú volt bűnözőt és a kihívásokkal teli gazdasági kilátásokkal küzdő környékeket. A látogatás során első kézből láthatták a helyi lakosok életkörülményeit is.

Case felidézte, hogy a helyi tisztviselők Vilmos érkezése előtt igyekeztek felújítani néhány szállást, eltakarítva a drogfogyasztásra utaló nyomokat és a nélkülözés egyéb jeleit. A walesi herceg azonban ragaszkodott ahhoz, hogy semmit sem szabad eltitkolni.

Nagy volt a kísértés a helyi lakosok számára, hogy bemenjenek és eltakarítsák az összes használt tűt és hasonló dolgot, amik a lakások padlóján hevertek.

Az egykori személyi titkár elmondta, hogy Vilmos csapata gyorsan és határozottan reagált. „Nem, nem, ezt ne tegyék. Valójában nagyon fontos, hogy lássák, milyen is valójában az élet.”