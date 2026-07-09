Eladta a fél ruhatárát Vinteden, majd milliókkal a zsebében vágott neki a világnak

A 26 éves Rebekah Swatton hét hónap alatt közel 18 ezer fontot (kb 7 és fél millió forint) takarított meg, hogy határozatlan időre útnak indulhasson Dél-Amerikába. A worcestershire-i Powickban élő fiatal nő a pénz jelentős részét úgy gyűjtötte össze, hogy több mint 200 holmiját adta el a Vinteden, emellett eladta az autóját és rendszeresen túlórázott.

Vinted eladásokból és túlórából gyűjtött össze pénzt utazásra egy lány. Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Eladta a ruháit a Vinteden, majd álomutazásra indult

Rebekah szerint életét alapjaiban változtatta meg korábbi párja tragikus halála.

A férfi öt évvel ezelőtt, mindössze hat hónappal a kapcsolatuk kezdete után, egy fel nem ismert szívbetegség következtében szívmegállásban hunyt el.

Tavaly márciusban hat hónapos hátizsákos utazásra indult Ausztráliába, a Fülöp-szigetekre, Kambodzsába, Vietnamba, Kenyába és Tanzániába. Ehhez fizetés nélküli szabadságot vett ki a Lloyds Banking Groupnál végzett munkájából.

Amikor szeptemberben hazatért, úgy érezte, hogy egyáltalán nincs szüksége a korábbi életében felhalmozott tárgyak többségére.

Hazaköltözött a szüleihez, hogy csökkentse a kiadásait, teljes munkaidőben dolgozott, emellett heti 15–20 óra túlórát vállalt. Eladta több mint 200 ruháját, kiegészítőjét és egyéb használati tárgyát a Vinteden, valamint 2500 fontért (kb egymillió forint) az autóját is.

Ennek köszönhetően hét hónap alatt közel 20 ezer fontot (közel 8 és fél millió forintot) sikerült félretennie.

Rebekah már megvette repülőjegyét Guatemalába, ahonnan hosszabb dél-amerikai utazásra indul. Az első hónapokra már lefoglalta a repülőjáratokat és néhány szállást, ezt követően pedig Guatemala után Kolumbiát, Perut, Bolíviát, Brazíliát, Argentínát és Chilét is szeretné bejárni.