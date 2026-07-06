Nintendón veszett össze a feleségével, megölte

Egy kansasi férfi megölte külön élő feleségét egy vita során, amely egy Nintendo Switch játékkonzzol miatt robbant ki. A 29 éves Joshua Orlando bűnösnek vallotta magát előre kitervelt emberölés és súlyos emberrablás vádjában, ezért legalább 38 év börtönbüntetésre számíthat. Az áldozat, a 25 éves Ivy Unruh, aki a PBS televíziós hálózat mérnökeként dolgozott és korábban a tengerészgyalogságnál szolgált.

Vita okozott tragédiát: Ivy mindössze 25 éves volt. Fotó: GoFundMe

A tragédia 2026. április 17-én történt Wichitában, Ivy pedig néhány nappal később, április 20-án a kórházban belehalt sérüléseibe. A rendőrségi iratok szerint Orlando a lövöldözés után maga hívta a segélyhívót.

A feleségemmel összevesztünk. Megütött… Én pedig lelőttem. Eljöttem, hogy visszaadjak neki néhány dolgot, de nagyon dühös lett, hogy ott vagyok

– mondta a 911-es hívásban.

Vita okozott tragédiát: 38 év jár a gyilkosságért

A helyszínre érkező rendőrök szerint Unruh a lépcső alján feküdt.

Orra vérzett, jobb kezében pedig egy műanyag zacskót szorított, amelyben egy Nintendo Switch konzol volt.

A bírósági dokumentumok szerint Unruh 2025 augusztusában beadta a válókeresetet. A vagyonmegosztási iratok alapján a férjnél maradt volna a pisztoly, míg a Nintendo Switch a feleségéé lett volna.

A nyomozás szerint Orlando 2026. április 17-én vitte vissza a konzolt. A találkozón azonban szóváltás alakult ki, majd Unruh a konzolt tartalmazó zacskóval arcon ütötte a férfit.

Orlando azt állította, hogy ez egy korábbi, 2025 januári incidensre emlékeztette, amikor a nő állítólag egy Zelda-játékból ismert kard másolatával támadt rá, miután ő egy papuccsal dobta meg.

A férfi vallomása szerint ezután elővette kézifegyverét, bal karjával próbálta védeni az arcát, majd célzás nélkül elsütött egy lövést, amely fejbe lőtte a nőt. Joshua Orlando ítélethirdetését augusztus 28-ra tűzték ki. A férfira legalább 38 év szabadságvesztés vár, írja az Independent.