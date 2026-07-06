Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elsötétült az ég Budapest felett, megérkezett a hatalmas vihar – videó

vita

Nintendón veszett össze a feleségével, megölte

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy Nintendo Switch játékkonzol miatt kirobbant vita torkollott tragédiába Kansas államban: egy férfi lelőtte külön élő feleségét, aki néhány nappal később belehalt sérüléseibe. Az elkövető bűnösnek vallotta magát, és legalább 38 év börtönbüntetésre számíthat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitagyilkosságtragédia

Egy kansasi férfi megölte külön élő feleségét egy vita során, amely egy Nintendo Switch játékkonzzol miatt robbant ki. A 29 éves Joshua Orlando bűnösnek vallotta magát előre kitervelt emberölés és súlyos emberrablás vádjában, ezért legalább 38 év börtönbüntetésre számíthat. Az áldozat, a 25 éves Ivy Unruh, aki a PBS televíziós hálózat mérnökeként dolgozott és korábban a tengerészgyalogságnál szolgált.

Vita okozott tragédiát: Ivy mindössze 25 éves volt.
Vita okozott tragédiát: Ivy mindössze 25 éves volt. Fotó: GoFundMe

A tragédia  2026. április 17-én történt Wichitában, Ivy pedig néhány nappal később, április 20-án a kórházban belehalt sérüléseibe. A rendőrségi iratok szerint Orlando a lövöldözés után maga hívta a segélyhívót.

A feleségemmel összevesztünk. Megütött… Én pedig lelőttem. Eljöttem, hogy visszaadjak neki néhány dolgot, de nagyon dühös lett, hogy ott vagyok

 – mondta a 911-es hívásban.

Vita okozott tragédiát: 38 év jár a gyilkosságért

A helyszínre érkező rendőrök szerint Unruh a lépcső alján feküdt.

 Orra vérzett, jobb kezében pedig egy műanyag zacskót szorított, amelyben egy Nintendo Switch konzol volt. 

A bírósági dokumentumok szerint Unruh 2025 augusztusában beadta a válókeresetet. A vagyonmegosztási iratok alapján a férjnél maradt volna a pisztoly, míg a Nintendo Switch a feleségéé lett volna.

A nyomozás szerint Orlando 2026. április 17-én vitte vissza a konzolt. A találkozón azonban szóváltás alakult ki, majd Unruh a konzolt tartalmazó zacskóval arcon ütötte a férfit. 

Orlando azt állította, hogy ez egy korábbi, 2025 januári incidensre emlékeztette, amikor a nő állítólag egy Zelda-játékból ismert kard másolatával támadt rá, miután ő egy papuccsal dobta meg.

A férfi vallomása szerint ezután elővette kézifegyverét, bal karjával próbálta védeni az arcát, majd célzás nélkül elsütött egy lövést, amely fejbe lőtte a nőt. Joshua Orlando ítélethirdetését augusztus 28-ra tűzték ki. A férfira legalább 38 év szabadságvesztés vár, írja az Independent.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!