Két gyermek fulladt vízbe, csak egy 6 éves kislányt sikerült kimenteni

Vízbe fulladt egy 12 és egy 15 éves fiú vasárnap Romániában, a Neamț megyei Horia településen. Egy 6 éves kislányt sikerült kimenteni a Moldva folyóból, őt kórházba szállították.

Két gyermek vízbe fulladt.

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Vízbe fulladtak a gyerekek, a tűzoltóság búvárai találták meg őket

A hatóságokat vasárnap délután riasztották a településre. A mentőegységek kiérkezése előtt egy közelben tartózkodó férfinak sikerült kimentenie a hatéves kislányt. A gyermeket a mentősök a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították.

A tűzoltóság búvárai később megtalálták és partra hozták a két eltűnt fiút. Azonnal megkezdték az újraélesztésüket, azonban minden erőfeszítésük ellenére nem tudták megmenteni a gyermekek életét, mindkettőjüket halottnak nyilvánították. Az ügyben eljárás indult, a rendőrség folytatja a nyomozást a baleset részleteinek megállapítása érdekében - írja a Maszol.

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