Vízesés közepén rekedt két egyetemista, egy sziklán küzdöttek az életükért – videó

Az eset a dél-indiai Karnataka államban lévő Mallalli-vízesésnél történt, miután a diákok a hatósági figyelmeztetés ellenére átléptek egy biztonsági kordont, és a vízesés középső részéhez közeli, lezárt területre jutottak.
Ahogy a víz áramlása hirtelen felerősödött, a fiatalok már nem tudtak visszajutni a partra, így egy sziklára húzódtak fel a zuhatag közepén, ahol csapdába estek.
A helyszínen készült felvételeken látható, ahogy a két diák a hömpölygő vízben állva várja a segítséget. A környékbeliek hívták a hatóságokat, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem munkatársai azonnal a helyszínre siettek.
A mentőcsapatok a helyiek segítségével végül sértetlenül kimentették a diákokat – írja az NDTV.
Halálos áldozatokat követelt a monszun Karnatakában
Karnataka más részein pusztító következményekkel járt a monszuneső. Mangaluru városában három ember, köztük két gyerek halt meg, amikor egy esőzés miatt megindult földcsuszamlás romba döntött egy házat. A tragédia a Nagori nevű városrészben történt, miután az egész éjszakán át tartó heves esőzés következtében a fölöttük lévő domboldalról nagy mennyiségű föld zúdult az épületre.
Mobiltelefonjáért kockáztatta az életét egy turista az Iguazú-vízesésnél
Megdöbbentő jelenet játszódott le az Iguazú-vízesés brazil oldalán. Egy turista életveszélyes helyzetbe sodorta magát, hogy visszaszerezze a folyóba ejtett mobiltelefonját.