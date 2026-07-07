Vízesés közepén rekedt két egyetemista, egy sziklán küzdöttek az életükért – videó

Az eset a dél-indiai Karnataka államban lévő Mallalli-vízesésnél történt, miután a diákok a hatósági figyelmeztetés ellenére átléptek egy biztonsági kordont, és a vízesés középső részéhez közeli, lezárt területre jutottak.

A diákok a hatósági figyelmeztetés ellenére átléptek a vízesés biztonsági kordonját

Fotó: Twitter/X

Ahogy a víz áramlása hirtelen felerősödött, a fiatalok már nem tudtak visszajutni a partra, így egy sziklára húzódtak fel a zuhatag közepén, ahol csapdába estek.

A helyszínen készült felvételeken látható, ahogy a két diák a hömpölygő vízben állva várja a segítséget. A környékbeliek hívták a hatóságokat, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem munkatársai azonnal a helyszínre siettek.

A group of college students who got stranded in a dangerous section of Mallalli Falls in Karnataka's Coorg district were rescued in a dramatic operation by firefighters and local residents on Monday.



The students allegedly crossed a safety barricade and entered a restricted area… pic.twitter.com/5SlYpD9wi2 — NDTV (@ndtv) July 7, 2026

A mentőcsapatok a helyiek segítségével végül sértetlenül kimentették a diákokat – írja az NDTV.

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