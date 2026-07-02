Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Németországban a vízhiány miatt – évtizedek óta nem volt ilyen

A Focus információi szerint egy-két munkanapon belül leállítják a 150 díszkút közül azt a tízet, amelyek a legtöbb vizet fogyasztják. Ezzel a szökőkutak teljes vízfogyasztásának mintegy 43 százalékát takarítják meg, emellett további 56 díszkút rövidebb ideig működik majd. Mindezzel a vízhiány kockázatát szeretnék csökkenteni a tartós hőség idején.

A vízhiány miatt München több díszkutat is leállít, hogy csökkentse a vízfogyasztást

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Milyen intézkedéseket vezettek be a vízhiány miatt?

A vízfogyasztás csökkentése érdekében a város:

csökkenti vagy teljesen leállítja a parkok és zöldterületek öntözését,

az iskolai uszodák vízfelhasználását a minimálisra korlátozza,

ideiglenesen nem tisztítja a városi épületek ablakait,

valamint nem mossa az önkormányzati járműveket.

Dominik Krause főpolgármester szerint München az 1970-es évek eleje óta nem tapasztalt rendkívüli helyzettel néz szembe. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a lakosságnak nem kell aggódnia, mert az ivóvízellátás jelenleg biztosított.

A városi közművek szerint az elmúlt napok rekordhősége miatt az ivóvízfogyasztás több mint 20 százalékkal emelkedett. A problémát súlyosbítja, hogy tavasszal a történelmi átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott, ezért kevés új talajvíz képződött, így a vízbázisokból is kevesebb víz nyerhető ki.

A közműszolgáltató szerint az elmúlt napok csapadéka érdemben nem javított a helyzeten. A város ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mellőzzék a kertek öntözését, a medencék és pancsolók feltöltését, valamint az autómosást. A hatóságok szerint a fürdés helyett a rövidebb zuhanyzás is hozzájárulhat a vízfogyasztás csökkentéséhez.