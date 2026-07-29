16 éves vízimentő rohant a tomboló hullámok közé egy fuldokló fiúért – videó

Az eset a hétvégén történt a Santa Cruz-i Seabright Beachen, miután egy körülbelül tízéves fiú a hirtelen megerősödő hullámzásban bajba került. A szemtanúk szerint a tenger néhány pillanat alatt vált veszélyessé, a gyereket pedig elsodorták a hullámok, egy fiatal vízimentőnek köszönheti az életét.

A 16 éves vízimentő nagy küzdelmek árán kimentette a gyereket

Fotó: Twitter/X

A 16 éves Ryder azonnal a vízbe sietett, és megpróbálta a fiút a partra juttatni.

A felvételeken látható, hogy újra és újra eltűnik a több méter magas hullámok között, mielőtt ismét felbukkanna, miközben végig szorosan fogja a kisfiút.

A 16 year old lifeguard rescued a 10 year old boy who had become overwhelmed by the waves on Seabright Beach, California, on July 24, 2026. pic.twitter.com/fIlEhthwxQ — Massimo (@Rainmaker1973) July 28, 2026

Több strandoló is megpróbált segíteni, de a hullámzás olyan erős volt, hogy kénytelenek voltak visszafordulni – írja a Fox News.

Végül egy másik vízimentő is csatlakozott Ryderhez, és együtt sikerült biztonságban partra vinniük a kimerült kisfiút.

A gyermeket a helyszínen mentők vizsgálták meg, majd visszaadták a szüleinek. A szemtanúk szerint a vízimentők gyors beavatkozása nélkül a történet tragédiával is végződhetett volna. Aznap a Santa Cruz-i vízimentők összesen mintegy 25 mentést hajtottak végre a rendkívül veszélyes tengeri viszonyok miatt. A meteorológiai szolgálat erős hullámzásra és veszélyes áramlatokra figyelmeztetett, a hullámok helyenként a három métert is elérték.

Zsúfolt hétvégéje volt a vízimentőknek, egy hároméves gyermeket kellett újraéleszteni

Egy hétvégi összefoglalóval jelentkeztek a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE Facebook-oldalán. Ebből kiderült, hogy egy három év körüli gyermek sikeres újraélesztésében is részt vettek, aki egy medencébe esett bele egy kempingben, az újraélesztését pedig már megkezdte az édesapja, mielőtt az Országos Mentőszolgálat megérkezett. A vízimentők továbbá arról számoltak be, hogy a viharjelzés ideje alatt több fürdőzőt is ki kellett menekíteniük a vízből.