Vízipisztollyal tartja rettegésben Párizst egy 14 éves fiú – videó a botrányos jelenetekről

Egy 14 éves fiú hetek óta okozott botrányt Párizsban, a Saint-Martin-csatorna környékén, ahol turistákat, autósokat és járókelőket zaklatott. Hamza F. „Hamza vámosként” hivatkozott magára, és több alkalommal is rendőrkézre került – írja a Le Parisien cikke alapján a New York Post.

Le Figaro - à lire : Paris : Hamza F., dit « La Douane », terreur du canal Saint-Martin, interpellé à nouveau après un vol de téléphone https://t.co/ltlmvl30Sb — Balvenie matricule 1726 (@Balvenie01) July 3, 2026

A vízipisztolyos fiú pénzt kért az autósoktól

A fiú többnyire félmeztelenül, vízipisztollyal járkált, és a Franciaországot sújtó kánikulát kihasználva két eurót kért a motorosoktól, hogy vízzel lehűtse őket. Emellett viszont nemcsak ezt csinálta, hanem több videó alapján simán randalírozott is.

A közösségi médiában több videó is terjedni kezdett róla. Ezeken állítólag széket dobott a csatornába, lopott bárszékkel rollerezett, üdítőt lopott, vizet spriccelt egy rendőrre, sőt egy napozó bikinis nőt is belökött a vízbe.

Politikai vita kerekedett a kisfiú botrányos viselkedéséből

Az ügyből azért lett politikai vita Franciaországban, mert a 14 éves fiú algériai származású, a videókon pedig már nem egyszerű vízipisztolyos bohóckodás látszik, hanem turisták, járókelők és rendőrök zaklatása. A történet így gyorsan túlmutatott egy tinédzser balhéján, és a közbiztonságról, a fiatalkorú bűnelkövetésről, valamint a bevándorló hátterű fiatalok ügyéről szóló francia viták részévé vált.