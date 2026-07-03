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franciaország

Vízipisztollyal tartja rettegésben Párizst egy 14 éves fiú – videó a botrányos jelenetekről

11 perce
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Újabb botrány a kánikula sújtotta Franciaországban, hol egykor derék lovagok vívták élet-halál harcukat. Most egy 14 éves fiú lett a párizsi utcák réme: vízipisztollyal lövöldözött, turistákat zaklatott, autósokat állított meg, és videóival a közösségi médiában is felrobbantotta az indulatokat. Még politikai vita is lett a botrányosan viselkedő fiú miatt.
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franciaországpárizsvitafiú

Egy 14 éves fiú hetek óta okozott botrányt Párizsban, a Saint-Martin-csatorna környékén, ahol turistákat, autósokat és járókelőket zaklatott. Hamza F. „Hamza vámosként” hivatkozott magára, és több alkalommal is rendőrkézre került – írja a Le Parisien cikke alapján a New York Post.

A vízipisztolyos fiú pénzt kért az autósoktól

A fiú többnyire félmeztelenül, vízipisztollyal járkált, és a Franciaországot sújtó kánikulát kihasználva két eurót kért a motorosoktól, hogy vízzel lehűtse őket. Emellett viszont nemcsak ezt csinálta, hanem több videó alapján simán randalírozott is.

A közösségi médiában több videó is terjedni kezdett róla. Ezeken állítólag széket dobott a csatornába, lopott bárszékkel rollerezett, üdítőt lopott, vizet spriccelt egy rendőrre, sőt egy napozó bikinis nőt is belökött a vízbe.

@moyo1966

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Politikai vita kerekedett a kisfiú botrányos viselkedéséből

Az ügyből azért lett politikai vita Franciaországban, mert a 14 éves fiú algériai származású, a videókon pedig már nem egyszerű vízipisztolyos bohóckodás látszik, hanem turisták, járókelők és rendőrök zaklatása. A történet így gyorsan túlmutatott egy tinédzser balhéján, és a közbiztonságról, a fiatalkorú bűnelkövetésről, valamint a bevándorló hátterű fiatalok ügyéről szóló francia viták részévé vált.

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