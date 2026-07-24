"Felmondtam a pénzügyi szektorban, most kétszer annyit keresek női vízszerelőként"

A londoni belvárosban íróasztalánál ülő Adelaide Ruddy unatkozott. Mindössze 31 éves volt, és már vezető beosztású állása volt egy nagy fintech cégnél. Ám a folyamatos munka már kifárasztotta, és hiába keresett fantasztikusan, úgy döntött, hogy mindent otthagy. Átképezte magát vízszerelőnek. Négy évvel később már kétszer annyit keres, mint a pénzügyi területen és maga osztja be a munkaidejét is.

Vízszerelőként kétszer annyit keres

Adelaide fejében már egy ideje motoszkált a gondolat, hogy a 9-től 5-ig tartó munkaidejét feladja, egyik nap pedig elhatározta, hogy belevág a karrierváltásba.

„Mindig is szerettem barkácsolni a ház körül” – mondja a Sunnak –, „és utálok segítséget kérni. Szóval egy nap, miután épp akkor jött át hozzánk egy vízvezeték-szerelő, kissé hirtelen felindulásból úgy döntöttem, hogy visszamegyek az iskolába, és kipróbálom a vízvezeték-szerelést.”

Úgy gondolta, van elég munkatapasztalata ahhoz, hogy bármikor találjon másik munkát, ha „minden rosszul sül el”, és úgy érezte, megéri a kockázatot. Adelaide szerint eleinte „elég furcsa” volt egy 31 éves nőnek 17 éves fiúk között lenni. De hat hónapon belül sikerült elvégeznie az elméletet, ekkor egy vízvezeték-szerelő cég gyakornokként alkalmazta.

Egy pénzügyi cégnél dolgozó rendezvényszervező átlagosan évi 30 000 és 60 000 font között keres. Adelaide pályája elején járt, így 25 000–35 000 fontot keresett. Vízvezeték-szerelőként azonban Adelaide keresete lényegesen magasabb. Jelenleg évi 30 000–50 000 fontot keres, és megvan a lehetősége, hogy még több pénzt keressen.

A londoni önálló vállalkozó vízvezeték-szerelők gyakran évi 60 000 és 100 000 font között keresnek. Ez az összeg pedig a túlórákkal együtt még emelkedhet, és ha saját alkalmazottakat alkalmaznak, akkor még több lesz a bevétel.

Adelaide most 35 éves és élvezi, hogy maga osztja be az idejét és senki sem dirigál neki. A szakmák nagyrészt férfiak dominálnak; Adelaide szerint azonban a női lét bizonyos szempontból előnyös, és sok vásárló szívesebben alkalmaz női vízvezeték-szerelőt.

„Nemrég volt egy vendégem, aki azt mondta, hogy nőt kért. És azt mondta: »Tudod, én nem gyűlölöm a férfiakat, vagy ilyesmi. Csak a minap nagyon rossz tapasztalatom volt a lakatossal.«”