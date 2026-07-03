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vonat

Vonattal ütközött egy autó, két nő a helyszínen szörnyethalt

51 perce
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A balesetben két gyermek is megsérült. A hírek szerint az autó a sínekre hajtott, majd ezt követően ütközött egy személyszállító vonattal.
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vonathalálos balesetautó

Halálos baleset történt péntek reggel Ialomița megyében, miután egy személygépkocsi személyszállító vonattal ütközött egy sorompó nélküli vasúti átjárónál. Az Ialomița Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ) tájékoztatása szerint egy 29 éves Valea Ciorii-i nő a DJ 203F jelzésű megyei úton vezette a személyautóját, amikor a sínekre hajtott, majd ezután ütközött össze a Bărăganu és Țăndărei között közlekedő személyvonattal

vasút vonat
Vonat és autó ütközött, két nő szörnyethalt / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Vonat és autó ütközött, két nő szörnyethalt

A baleset következtében a gépkocsit vezető nő, valamint a jobb első ülésen utazó női utasa a helyszínen szörnyethalt, míg az autóban utazó két, öt-és hétéves gyermek megsérült, őket a mentőegységek azonnal kórházba szállították. Sajtóértesülések szerint az édesanyjukat és a nagymamájukat veszítették el az incidensben. 

A rendőrség most gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés gyanújával indított eljárást, mialatt vizsgálják a szerencsétlenséghez vezető körülményeket is - írja a Maszol.

 

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