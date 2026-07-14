Vonat gázolta halálra a fiatal anyát: 2 éves kislányát még lelökte a sínekről

Tragikus módon vonatbalesetben meghalt egy fiatal anya, miután egy vasúti átjáróra gyalogolva biztonságos helyre lökte kétéves kislányát. A vonatgázolás mindenkit lesújtott.

Vonatgázolás: a fiatal édesanya még el tudta lökni 2 éves kislányát

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A 26 éves nő, akinek a nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, kétéves kislányát babakocsiban tolva sétált át a vasúti síneken a Leingarten-Mitte állomáson, Heilbronn nyugati részén. A Bild beszámolója szerint nem vette észre a közeledő regionális expresszvonatot.

Vonatgázolás: a fiatal édesanya még el tudta lökni 2 éves kislányát

Utolsó hőstettként sikerült kitolnia a babakocsit az útból, mielőtt a vonat nekiütközött volna. Sajnos a helyszínen meghalt, de kétéves kislánya és a vonaton utazó 43 utas túlélte.

A helyi rendőrség vizsgálja az ügyet, kezdetben arra gyanakodtak, hogy nem működött a jelzőrendszer. Frank Belz rendőrségi szóvivő azonban a német újságnak elmondta: „Egy szakértő segítségével megállapítottuk, hogy mind a hang-, mind a vizuális jelzések megfelelően működtek az átkelőhelyen.”

A beszámolók szerint azonban míg a környék összes többi vasúti átkelőhelyén sorompók vagy kapuk vannak, az anya által használton nem.

A rendőrség most átvizsgálja a vonat fekete dobozát, kihallgatja a tanúkat, és szakértői jelentést készít az ügyben. Szemtanúk a helyi médiának elmondták, hogy a vonatvezető vészfékezte a vonatot, és figyelmeztető jelzést adott.

Egy rendőrségi szóvivő azt mondta: „Az utolsó pillanatban a nő ellökte a babakocsit a sínekről, majd elütötte a vonat.”



