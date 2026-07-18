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arc

Kiderült, milyen arcvonásokat találunk igazán vonzónak a másikban

53 perce
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Egy friss kutatás 601 ember 3D-s arcképét elemezte, hogy feltárja, mitől vonzó egy arc. A vonzó arcvonások közé a nőknél a keskenyebb arc és a teltebb ajak, a férfiaknál pedig az erős áll és a szögletes arcszerkezet került.
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arcvonzalomvonzóférfi

A vonzó arcvonások nőknél és férfiaknál is eltérő jellegzetességeket mutatnak egy friss szépségkutatás szerint. A legvonzóbb női arcvonások közé a határozott kontúrok és a telt ajkak, a férfiaknál az erős áll és a szögletes arc tartozott.

A vonzó arcvonások nőknél és férfiaknál is eltérő jellegzetességeket mutatnak egy friss szépségkutatás szerint – A nőknél a keskenyebb arc és a telt ajkak, a férfiaknál az erős áll dominált. (A kép illusztráció)
A vonzó arcvonások nőknél és férfiaknál is eltérő jellegzetességeket mutatnak egy friss szépségkutatás szerint – A nőknél a keskenyebb arc és a telt ajkak, a férfiaknál az erős áll dominált. (A kép illusztráció) 

Kiderült, milyen arcvonásokat tartanak a legvonzóbbnak a férfiaknál és a nőknél

Egy friss kutatás szerint az arc formája jelentősen befolyásolja, mennyire tartunk valakit vonzónak. A tudósok 601 fiatal felnőtt arcáról készítettek 3D-s felvételeket, majd hat független értékelővel pontoztatták azokat egy nullától százig terjedő skálán.

A kutatók minden arcon 716 digitális pontot jelöltek ki, így pontosan össze tudták hasonlítani az arcok geometriáját. Az eredmények szerint bizonyos arcvonások rendszeresen magasabb vonzerőpontszámot kaptak.

A keskenyebb arc és a teltebb ajak számított vonzóbbnak a nőknél

A legvonzóbbnak ítélt női arcok általában keskenyebbek voltak, kevésbé telt arctájékkal és határozottabb kontúrokkal. Gyakoribb volt náluk a keskenyebb orr, az előrébb álló orrhegy és a teltebb ajak.

A nőknél a keskenyebb arc és a telt ajkak, a férfiaknál az erős áll dominált. (illusztráció)
A nőknél a keskenyebb arc és a telt ajkak, a férfiaknál az erős áll dominált.  (illusztráció)

A kutatók szerint a nagyobb vonzerő szögletesebb arcformával, élesebb vonalakkal és kisebb arcteltséggel társult. Kivételt jelentett a felső ajak, amely a magasabb pontszámot kapó arcokon teltebbnek és hangsúlyosabbnak bizonyult.

A tanulmány példaként Margot Robbie és Elsa Hosk arcvonásait említette, mivel náluk több ilyen jellegzetesség is megfigyelhető.

A férfiaknál az erős áll és a szögletes arc dominált

A férfiaknál kevésbé volt egyértelmű az arcforma és a vonzerő kapcsolata. A magasabbra értékelt arcokon azonban gyakrabban jelent meg hangsúlyos áll, szögletes profil és határozott arcszerkezet. A kutatók David Gandyt és Henry Cavillt említették olyan ismert férfiakként, akiknél ezek a vonások jól láthatók.

A tanulmány szerint a vonzó arcot nem egyetlen tökéletes orr, áll vagy állkapocs határozza meg.

 A vonzerő több, egymást kiegészítő arcvonás együtteséből alakul ki. Az eredmények a kozmetikai arckezelésekkel foglalkozó orvosok és sebészek munkáját is segíthetik – derül ki a Daily Mail cikkéből.

Mit találunk vonzónak a másikban?

Kissé általánosítva, de az ösztönök világában bandukolva elmondható, hogy a nők számára az olyan külső tulajdonságok, mint az arc maszkulin jegyei, így a markáns állkapocs, a kiemelkedő szemöldökív és az arc csontos jellege, mivel mind a magas tesztoszteronszint jelei, az erő és dominancia szimbólumai, figyelemfelhívóak. 

A vállak szélessége a keskeny csípővel, az úgynevezett deltásság szintén a fizikai erő és a férfiasság jelei. Az arcvonások és a test szimmetriája az egészség és a jó genetikai minőség indikátorai, ezek mind a két nem felé vonzalmat alakíthatnak ki.

Ez derült ki a női szépségről

Meglepő eredményre jutott egy gigantikus nemzetközi kutatás. A női arcot nemcsak a férfiak, hanem maguk a nők is vonzóbbnak tartják a férfiakénál. A tudósok szerint a jelenség annyira erős, hogy gyakorlatilag minden kultúrában ugyanaz rajzolódott ki.

 

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