Földrengés rázta meg a szunnyadó szupervulkán környékét

Földrengés rázta meg a Yellowstone Nemzeti Parkot, mindössze néhány kilométerre attól az ősi szupervulkántól, amelynek egy esetleges katasztrofális kitörésétől régóta tartanak.

Ébredezhet a szunnyadó szupervulkán. (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

Ébredezhet a szunnyadó szupervulkán

Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata (USGS) helyi idő szerint csütörtök 9:20-kor egy 3,3-as erősségű földrengést észlelt a Yellowstone folyó mentén, a wyomingi parkban. A kisebb földrengés epicentrumát mindössze 11 kilométerre a Yellowstone kalderától, a híres nemzeti parkban található tál alakú vulkáni mélyedéstől regisztrálták.

Tavaly a tudósok több tízezer korábban fel nem jegyzett földrengést fedeztek fel, amelyek arra utalhatnak, hogy a Yellowstone szupervulkánja ébredezik. Egy nemzetközi kutatócsoport mesterséges intelligencia segítségével hallgatta meg a Yellowstone 15 évnyi felvételét, és 86 000 apró földrengést fedezett fel, amelyeket az emberi szakértők eddig nem vettek észre. Ez körülbelül tízszerese volt a korábban feltételezett rengések számának.

Az elmúlt három hétben az USGS 11 kisebb földrengést rögzített a kaldera környékén. A csütörtöki földrengés a jelentések szerint csak enyhe rázkódásokat okozott a 2,2 millió hektáros parkban, amely Wyoming, Montana és Idaho államokon átível. Mivel azonban az ősi vulkán körülbelül 640 000 éve szunnyad, egyes szakértők és helyiek úgy vélik, hogy a kitörése már régóta esedékes, és hatalmas pusztítást végezhet az Egyesült Államok középső részén.