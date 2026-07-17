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földrengés

Földrengés rázta meg a szunnyadó szupervulkán környékét

32 perce
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3,3-as erősségű földrengés rázta meg a Yellowstone Nemzeti Parkot. A szakértők attól tartanak bármikor kitörhet a szunnyadó szupervulkán.
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földrengésyellowstone nemzeti parkszupervulkán

Földrengés rázta meg a Yellowstone Nemzeti Parkot, mindössze néhány kilométerre attól az ősi szupervulkántól, amelynek egy esetleges katasztrofális kitörésétől régóta tartanak.

Ébredezhet a szunnyadó szupervulkán
Ébredezhet a szunnyadó szupervulkán. (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

Ébredezhet a szunnyadó szupervulkán

Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata (USGS) helyi idő szerint csütörtök 9:20-kor egy 3,3-as erősségű földrengést észlelt a Yellowstone folyó mentén, a wyomingi parkban. A kisebb földrengés epicentrumát mindössze 11 kilométerre a Yellowstone kalderától, a híres nemzeti parkban található tál alakú vulkáni mélyedéstől regisztrálták.

Tavaly a tudósok több tízezer korábban fel nem jegyzett földrengést fedeztek fel, amelyek arra utalhatnak, hogy a Yellowstone szupervulkánja ébredezik. Egy nemzetközi kutatócsoport mesterséges intelligencia segítségével hallgatta meg a Yellowstone 15 évnyi felvételét, és 86 000 apró földrengést fedezett fel, amelyeket az emberi szakértők eddig nem vettek észre. Ez körülbelül tízszerese volt a korábban feltételezett rengések számának.

Az elmúlt három hétben az USGS 11 kisebb földrengést rögzített a kaldera környékén. A csütörtöki földrengés a jelentések szerint csak enyhe rázkódásokat okozott a 2,2 millió hektáros parkban, amely Wyoming, Montana és Idaho államokon átível. Mivel azonban az ősi vulkán körülbelül 640 000 éve szunnyad, egyes szakértők és helyiek úgy vélik, hogy a kitörése már régóta esedékes, és hatalmas pusztítást végezhet az Egyesült Államok középső részén.

 

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