Videóra vették, ahogy kitör a Fülöp-szigeteki vulkán

Kitört a Fülöp-szigeteken található Taal vulkán. A 2026. június 30-án készült videón látható, ahogy a hamuból és gőzből álló vulkáni felhő erőteljesen felemelkedik az égbe, mintegy 1200 méteres magasságig. A kitörés közben hatalmas hullámok keletkeztek a krátertó vizén – számolt be az Al Jazeera.

A Taal vulkán kitörése a Fülöp-szigeteken – képernyőkép

Videón, ahogy kitör a Taal vulkán

Látványos felvétel készült a Fülöp-szigeteken található Taal vulkán kitöréséről. A videón jól látszik, ahogy a hamuból és gőzből álló vulkáni felhő hatalmas erővel tör az ég felé.

Pokol kapujában keresték az élet értelmét, végül a vulkánok áldozatai lettek

A vulkánok különös világát egy látványos dokumentumfilm is bemutatja. Werner Herzog alkotása két legendás vulkánkutató életét követi végig, akik megszállottan kutatták a tűzhányókat, és saját felvételeiken keresztül mutatják meg a természet pusztító, mégis lenyűgöző erejét. A film egyszerre látványos természetfilm és megrendítő emléket állít azoknak, akik életüket a vulkánok megismerésének szentelték.

Látványos felvétel: így hömpölyög a láva az Etna oldalán

Ismét életre kelt Európa legaktívabb vulkánja. Az Etna kitöréséről készült lélegzetelállító drónfelvételen látható, amint a forró láva hömpölyög le a hegyoldalon.