Figyelmeztet a WHO, halálos vírus terjed a magyarok kedvelt nyaralóhelyein

A WHO figyelmeztetést adott ki a nyugat nílusi vírus európai terjedése miatt. A szúnyogok által terjesztett fertőzés egyre több olyan országban jelenik meg, amely a nyári turistaszezonban a magyarok körében is népszerű úti célnak számít.

Ezt tanácsolja a WHO az utazóknak. Fotó: PHILIPPE HUGUEN / AFP

Riasztást adott ki a WHO, gyorsan terjed a nyugat nílusi vírus Európában

A legnagyobb növekedést Görögországban regisztrálták, ahol július 22-ig 21 emberi fertőzést igazoltak, közülük 14-et az elmúlt egy hétben. Húsz beteg esetében az idegrendszert is érintő súlyos szövődmény alakult ki, például agyvelő- vagy agyhártyagyulladás, és 13-an továbbra is kórházi kezelésre szorulnak.

Olaszországban szintén 21 fertőzést erősítettek meg, de már 17 különböző térségben. Emellett Spanyolországban, Romániában és Észak-Macedóniában is jelentettek helyben szerzett megbetegedéseket.

A vírus elsősorban fertőzött szúnyogcsípéssel terjed, amelyek korábban fertőzött madarakból vették fel a kórokozót. Ritka esetekben vérátömlesztéssel, szervátültetéssel, illetve várandósság vagy szoptatás során is átadható.

A WHO szerint az emberek 70-80 százalékánál semmilyen tünet nem jelentkezik.

Akiknél mégis kialakul a betegség, azoknál láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom, hányinger, hányás, bőrkiütés vagy nyirokcsomó-duzzanat jelentkezhet.

Körülbelül 150 fertőzöttből egy embernél súlyos idegrendszeri szövődmény alakul ki, amely akár életveszélyes is lehet. Ilyenkor magas láz, tarkókötöttség, zavartság, remegés, görcsrohamok, izomgyengeség, bénulás vagy akár kóma is előfordulhat.

A vírus ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás, és célzott gyógyszer sem áll rendelkezésre, ezért a kezelés elsősorban a tünetek enyhítésére és a súlyos betegek kórházi ellátására korlátozódik.

A WHO azt javasolja, hogy az utazók viseljenek hosszú ujjú, világos ruházatot, használjanak szúnyogriasztót, kerüljék a szabadban tartózkodást hajnalban és alkonyatkor, valamint szüntessék meg a pangó vizeket, ahol a szúnyogok szaporodhatnak.