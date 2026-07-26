Vészjelzést adtak a szakértők: 70 százalékkal ugrott meg a cukorbetegség a Z generációs nőknél

Meredeken emelkedik a 2-es típusú cukorbetegség előfordulása a Z generációs nők körében Angliában. A kutatók szerint az elhízás egyre fiatalabb korban jelentkezik, ezért a betegséget is egyre több húszas éveiben járó nőnél állapítják meg – írja a Daily Mail.

A Z generációs nőknél robbanásszerűen nő a 2-es típusú cukorbetegség

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A Z generációs nőket érinti a leginkább

A Lancet Regional Health folyóiratban megjelent kutatás szerint

2011 és 2024 között 69 százalékkal nőtt a 20–29 éves nők körében a 2-es típusú cukorbetegség új eseteinek száma Angliában.

A Z generációs férfiaknál is emelkedést mértek, de jóval kisebbet: náluk 43 százalékos volt a növekedés. Eközben a 60–79 évesek körében csökkent a diagnózisok száma, bár továbbra is ők adják a betegek legnagyobb részét.

A kutatók azt is megállapították, hogy 2011 óta a 30 év alatti nőknél nőtt a legnagyobb mértékben a testtömegindex (BMI):

az érintettek átlagos BMI-je 37,7-ről 40,7-re emelkedett, ami már a súlyos elhízás kategóriájába tartozik.

A fiataloknál veszélyesebb lehet

A szakemberek szerint különösen aggasztó, hogy a Z generáció körében megjelenő, korai kezdetű 2-es típusú cukorbetegség általában agresszívebb lefolyású, ezért nagyobb eséllyel vezet súlyos szövődményekhez, például

szívbetegséghez, stroke-hoz, látásvesztéshez vagy akár amputációhoz.

A kutatás vezetője, Dr. Shivani Misra szerint a súlyos elhízás egyre korábban alakul ki a fiataloknál, ami jelentősen növeli a betegség kockázatát már húszas éveikben.

A szakértők szerint nem elég, amit eddig tettek

A kutatók úgy vélik, hogy a jelenlegi elhízás elleni programok nem érik el megfelelően a Z generációt, ezért sokkal korábbi és hatékonyabb megelőzésre lenne szükség, különösen

az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás ösztönzésére.

Kitértek a népszerű GLP–1 gyógyszerekre is, amelyeket fogyásra és a cukorbetegség kezelésére is alkalmaznak. Bár ezek segíthetnek, de a szakértők szerint nem jelentenek csodaszert, és egyelőre nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a fiataloknál megelőznék a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását.

A Z generáció egészségét azonban nemcsak a cukorbetegség és az elhízás fenyegeti: egy friss kutatás szerint a fiatalok mentális állapota miatt is egyre nagyobb az aggodalom.