Hetekig titokban surrant be exe házába a nő – ki nem találná, hogyan bukott le

Heteken át nem értette egy pennsylvaniai férfi, kerülnek más helyre a tárgyai a lakásában. Egy este azonban kiderült, hogy zaklatás áldozata lett: észrevette, ahogy korábbi randipartnere az ablakon keresztül próbál bemászni az otthonába.

A zaklatás hetekig tartott

Fotó: Twitter/X

A férfi azonnal hívta a rendőröket, akik a helyszínen elfogták a 30 éves Lindsay Harrist, aki egy üveg vörösborral és egy adag olasz jégdesszerttel érkezett.

A nő később azt állította, hogy romantikus estét szeretett volna eltölteni a férfival.

A nyomozás során kiderült, hogy a két fél januárban ismerkedett meg a Match társkereső oldalon. Rövid ideig randiztak, a férfi azonban hamar véget vetett a kapcsolatnak – írja a New York Post.

Lindsay Carole Harris, 30, of Montgomery County, Pennsylvania, was arrested after police caught her crawling through the window of a man's home in Fairless Hills, Falls Township, following a brief online dating interaction.



The homeowner met Harris on the dating application… pic.twitter.com/BxSBUeUI9Q — PoloMan (@polo_man404) July 11, 2026

A szakítást a nő azonban nem tudta elfogadni. A férfi elmondása szerint több alkalommal is titokban bemehetett a házába, mivel már korábban is arra lett figyelmes, hogy különböző tárgyak elmozdultak a helyükről, noha senki másnak nem volt bejárása az ingatlanba.

A férfi azt is mondta, hogy a nőnek soha nem adta meg a lakcímét, ezért máig nem tudja, hogyan találhatott rá az otthonára.

Lindsay Harrist végül zaklatás, jogosulatlan behatolás és zaklató magatartás miatt őrizetbe vették. Az ügyben továbbra is folyik a nyomozás.

Zaklatás a zeneiparban

Egy brazil nő hónapokon át zaklatta a világhírű dél-koreai énekest, és többször is megjelent a sztár otthonánál a rendőrségi figyelmeztetések ellenére. A BTS frontemberének házához összesen 22 alkalommal ment el, egy esetben pedig 133-szor csengetett be az ajtón.