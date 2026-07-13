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zaklatás

Hetekig titokban surrant be exe házába a nő – ki nem találná, hogyan bukott le

15 perce
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Furcsa dolgokra lett figyelmes egy pennsylvaniai férfi, miután rendszeresen azt tapasztalta, hogy valaki elmozdítja a tárgyait az otthonában. Mint kiderült, zaklatás áldozata lett, egy este rajtakapta korábbi partnerét, amint az ablakon keresztül próbált bejutni a házába.
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zaklatásPennsylvaniarandizás

Heteken át nem értette egy pennsylvaniai férfi, kerülnek más helyre a tárgyai a lakásában. Egy este azonban kiderült, hogy zaklatás áldozata lett: észrevette, ahogy korábbi randipartnere az ablakon keresztül próbál bemászni az otthonába.

Lindsay Harris, zaklató, Pennsylvania, zaklatás
A zaklatás hetekig tartott
Fotó: Twitter/X

A férfi azonnal hívta a rendőröket, akik a helyszínen elfogták a 30 éves Lindsay Harrist, aki egy üveg vörösborral és egy adag olasz jégdesszerttel érkezett.

A nő később azt állította, hogy romantikus estét szeretett volna eltölteni a férfival.

A nyomozás során kiderült, hogy a két fél januárban ismerkedett meg a Match társkereső oldalon. Rövid ideig randiztak, a férfi azonban hamar véget vetett a kapcsolatnak – írja a New York Post.

A szakítást a nő azonban nem tudta elfogadni. A férfi elmondása szerint több alkalommal is titokban bemehetett a házába, mivel már korábban is arra lett figyelmes, hogy különböző tárgyak elmozdultak a helyükről, noha senki másnak nem volt bejárása az ingatlanba.

A férfi azt is mondta, hogy a nőnek soha nem adta meg a lakcímét, ezért máig nem tudja, hogyan találhatott rá az otthonára.

Lindsay Harrist végül zaklatás, jogosulatlan behatolás és zaklató magatartás miatt őrizetbe vették. Az ügyben továbbra is folyik a nyomozás.

Zaklatás a zeneiparban

Egy brazil nő hónapokon át zaklatta a világhírű dél-koreai énekest, és többször is megjelent a sztár otthonánál a rendőrségi figyelmeztetések ellenére. A BTS frontemberének házához összesen 22 alkalommal ment el, egy esetben pedig 133-szor csengetett be az ajtón.

 

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