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atomerőmű

Dróncsapásban vesztette életét a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke

1 órája
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Halálos incidens történt szerdán Enerhodar közelében. Zaporizzsja orosz ellenőrzés alatt álló atomerőművének főmérnöke a Roszatom állítása szerint egy ukrán dróntámadásban vesztette életét.
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atomerőműolekszandr jakovlevzaporizzsjai atomerőműroszatom

A Roszatom közlése szerint Olekszandr Jakovlev, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke szolgálati autójával közlekedett, amikor dróncsapás érte a járművet az erőmű ipari területe és Enerhodar városa közötti szakaszon.

Zaporizzsja: dróntámadásban meghalt az atomerőmű főmérnöke
Zaporizzsja: dróntámadásban meghalt az atomerőmű főmérnöke
Fotó: AFP/Ed Jones 

Zaporizzsja: két életet követelt a dróntámadás

A vállalat vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov azt közölte, hogy a támadásban a főmérnök és a jármű vezetője is életét vesztette.

Lihacsov szerint azt várják, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) gyorsan és egyértelműen reagáljon a történtekre. Hozzátette, hogy az ügyről tájékoztatták az orosz politikai vezetést is.

Az ukrán fegyveres erők a cikk megjelenéséig nem kommentálták a Roszatom állításait.

A zaporizzsjai atomerőmű 2022 márciusa óta áll orosz ellenőrzés alatt, miután az orosz hadsereg elfoglalta a létesítményt. Az erőmű biztonsági helyzete azóta is rendszeresen nemzetközi aggodalmak tárgyát képezi.

 

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