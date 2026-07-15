Dróncsapásban vesztette életét a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke

A Roszatom közlése szerint Olekszandr Jakovlev, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnöke szolgálati autójával közlekedett, amikor dróncsapás érte a járművet az erőmű ipari területe és Enerhodar városa közötti szakaszon.

Zaporizzsja: dróntámadásban meghalt az atomerőmű főmérnöke

Fotó: AFP/Ed Jones

Zaporizzsja: két életet követelt a dróntámadás

A vállalat vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov azt közölte, hogy a támadásban a főmérnök és a jármű vezetője is életét vesztette.

Lihacsov szerint azt várják, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) gyorsan és egyértelműen reagáljon a történtekre. Hozzátette, hogy az ügyről tájékoztatták az orosz politikai vezetést is.

Az ukrán fegyveres erők a cikk megjelenéséig nem kommentálták a Roszatom állításait.

A zaporizzsjai atomerőmű 2022 márciusa óta áll orosz ellenőrzés alatt, miután az orosz hadsereg elfoglalta a létesítményt. Az erőmű biztonsági helyzete azóta is rendszeresen nemzetközi aggodalmak tárgyát képezi.