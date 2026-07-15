Megoldást akarnak a lakók: ismét a zebrán gázoltak halálra egy nőt

Egy 62 éves asszony vesztette életét Gyulafehérváron, miután a zebrán elgázolták. A Fehér megyei rendőrség tájékoztatása szerint kedden délután kaptak értesítést a 112-es segélyhívó számon arról, hogy Gyulafehérvár Tudor Vladimirescu sugárútján egy nőt elgázolt egy autó. A helyszínre kiérkezve megállapították, hogy az áldozat rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, és akit a mentőcsapat megkísérelt újraéleszteni, de már semmit sem tehettek érte: a helyszínen halottnak nyilvánították.

A zebrán gázoltak halálra egy nőt Erdélyben/ Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

A zebrán gázoltak halálra egy nőt Gyulafehérváron

Mint kiderült, a szabályosan közlekedő nőt egy 65 éves, gyulafehérvári sofőr ütötte el, akit alkoholszondával vizsgáltak, az eredmény azonban negatív lett. A nyomozás jelenleg folyamatban van a gondatlanságból elkövetett emberölés bűncselekménye ügyében, a közlekedési baleset körülményeinek tisztázása céljából.

A tragédia közelében élők úgy nyilatkoztak, az elmúlt években számos gázolás történt arrafelé: nem egyszer szabályosan közlekedőket ütöttek el. Ennek megoldására egyszerű sebességkorlátozók felszerelését javasolták, valamint az emelt gyalogosátkelőhelyek kialakítását, az átkelőhelyek kiegészítő megvilágítását, fix sebességmérőket vagy intelligens forgalomfigyelő rendszerek telepítését is szorgalmazták - írja a Maszol.

Hazánkban is akadt már példa hasonló "elátkozott szakaszra": a múlt hónapban számoltunk be arról, hogy egy terepjáró a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen tarolt le egy elektromos mopeddel közlekedő idős embert Sándorfalván. A hatalmas erejű gázolás következtében a 85 éves, mozgássérült férfi közel 20 métert repült, majd az aszfaltra zuhant, és aki a mentők minden erőfeszítése ellenére a helyszínen életét vesztette. A helyiek elmondták, a baleset helyszíne rendkívül veszélyes, az autósok rutinból, lassítás nélkül hajtanak át a zebrán. Mindennek a tetejébe szinte napra pontosan egy évvel korábban, mindössze pár méterre az akkori tragédiától egy édesapa halt szörnyet, mialatt két kislányával a motorján egy autónak ütközött.