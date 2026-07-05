Tényleg egészségesebb a zöld tea a gyümölcsöknél? Meglepő eredmények születtek

A zöld tea egyre gyakrabban kerül a figyelem középpontjába, miután egy friss, a Food and Function című szaklapban megjelent tanulmány a benne található flavanolok mennyiségét vizsgálta összehasonlítva különböző gyümölcsökkel és zöldségekkel. A flavanolok olyan természetes növényi vegyületek, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásuk miatt a szív- és érrendszer egészségére is kedvezően hathatnak.

Valóban egészségesebb a zöld tea a gyümölcsöknél?

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A kutatók rangsorolták az élelmiszereket flavanol-tartalmuk alapján, és az eredmények meglepőek voltak:

a zöld tea a negyedik helyen végzett, megelőzve az almát, az áfonyát és az epret is.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a zöld tea önmagában felülírná a gyümölcsök jelentőségét – hangsúlyozzák a szakértők. Nichola Ludlam-Raine dietetikus szerint hibás lenne közvetlenül összehasonlítani az italt a gyümölcsökkel, mivel teljesen eltérő tápanyagprofilt képviselnek - írja a Daily Mail.

Mint mondta, bár egy csésze zöld tea valóban tartalmazhat több flavanolt, mint egy alma, az alma emellett rostot, C-vitamint és számos más hasznos tápanyagot is biztosít, valamint hozzájárul a napi gyümölcsfogyasztási ajánláshoz is.

A szakértő szerint a zöld tea inkább kiegészíti az egészséges étrendet, nem pedig helyettesíti a gyümölcsöket és zöldségeket.

Hozzátette: a legfontosabb az étrend sokszínűsége, nem pedig az egyes élelmiszerek egymással való versenyeztetése.

A kutatók szerint a flavanolok magas bevitele összefüggésbe hozható a jobb szív- és érrendszeri egészséggel, de a hatás mértékét számos más tényező is befolyásolja, így az életmód egésze is szerepet játszik.

Zöld tea vagy fekete tea?

Évek óta vita tárgya, melyik teafajta a jobb választás, de a válasz nem olyan egyértelmű, mint sokan gondolják. A szakértők most azonban végre elárulták, a fekete vagy a zöld tea az egészségesebb.