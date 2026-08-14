102 éves férfi halt meg egy kocsmai bántalmazás után

A 102 éves férfi augusztus 1-jén este sérült meg a dél-walesi Cwmbran Crow’s Nest nevű kocsmájában történt feltételezett bántalmazás során. Phillip Ormerodot kritikus állapotban vitték kórházba, a Gwent Police csütörtökön közölte, hogy a férfi azóta meghalt.

A 102 éves férfi a dél-walesi Cwmbran egyik kocsmájában történt incidens után került kórházba – A kép illusztráció

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A rendőrség tájékoztatása szerint az eset augusztus 1-jén 22.25 körül történt. A hatóságok egy 56 éves, Llanelliben élő férfit vettek őrizetbe a brit jog szerinti, úgynevezett Section 20 testi sértés gyanújával.

Shelley Comley, a Gwent Police nyomozását vezető főfelügyelő közölte, tisztában vannak azzal, hogy az eset jelentős közérdeklődést váltott ki, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy aktív büntetőeljárás van folyamatban, miközben az áldozat családja egy hozzátartozó elvesztését dolgozza fel. Arra kérte a nyilvánosságot, hogy kerüljék a pontatlan információk és találgatások terjesztését, különösen az interneten, mivel ezek az áldozat családjára és a folyamatban lévő nyomozásra is hatással lehetnek.

A Gwent Police azok jelentkezését várja, akik augusztus 1-jén 22 és 23 óra között a Crow’s Nest kocsmában tartózkodtak, és információval rendelkezhetnek a történtekről.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van – írja a Sky News.