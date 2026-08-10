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betörő

103 éves nő kergette ki a betörőket a lakásából

2 órája
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A három betörő aligha számított ilyen fogadtatásra: egy 103 éves német asszony maga tessékelte ki őket a lakásából, miután szerelőnek álcázva próbáltak bejutni hozzá.
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betörőidős nőlakás

Rossz ajtón kopogtattak azok a férfiak, akik szerelőnek adták ki magukat Brémában. A három betörő egy 103 éves asszony lakásába próbált bejutni, ám arra aligha számítottak, hogy végül az idős nő teszi őket ki az otthonából.

103 éves
103 évesen is megvédte otthonát a brémai asszony
Fotó: Shutterstock

A Bild úgy tudja, hogy a férfiak azt állították, gond van a vízvezetékkel, ezért sürgősen ellenőrizniük kell a csapokat. 

Az asszony ugyan gyanakodott, mert semmilyen problémát nem észlelt, de végül beengedte egyiküket, hogy ellenőrizze a csapokat.

Hamar lebuktak a „szerelők”

Miközben egyikük szóval tartotta az idős nőt és a csapokat ellenőrizte, társai a lakásban kezdtek kutatni. 

Az idős nő azonban hamar észrevette, hogy több tárgyat is átnéztek és elmozdítottak.

Nem sokat gondolkodott: rájuk kiabált, és felszólította őket, hogy azonnal távozzanak. A gyanús egyének azonban nem siettek eléggé, így a 103 éves hölgy maga tett róla, hogy gyorsabban elhagyják a lakást.

Az asszony megragadta az egyik férfit a tarkójánál, és egyenesen az ajtó felé terelte. A három betörő végül üres kézzel menekült el.

A rendőrséget is meglepte a történet, a bátor 103 éves nőt pedig később sokk miatt orvoshoz kellett vinni. A betörők egy életre megtanulhatták: nem érdemes alábecsülni egy idős asszonyt sem.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy letartoztatták azt a nőt, aki egy baseballütővel lépett fel az otthonában talált tolvajjal szembe. 

 

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