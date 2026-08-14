14 és 15 éves diákokkal hozták kapcsolatba a tanárnőt: súlyos vádakkal áll bíróság előtt

Egy egykori kémiatanárnő áll bíróság előtt Nagy-Britanniában, miután azzal vádolják, hogy még az 1980-as években szexuális kapcsolatot létesített két fiú diákkal. Sally-Anne Bowen a vád szerint az egyik tanítványával akár több tucat alkalommal is szexuális kapcsolatot létesített. A nő minden ellene felhozott vádat tagad.
A most 65 éves Sally-Anne Bowen a londoni Christ's College Finchley iskolában tanított kémiát az 1980-as években. A bíróságon elhangzottak szerint az egyik érintett fiú 14, a másik 15 éves volt az állítólagos esetek idején. Bowen akkor a húszas évei közepén járt. A vádirat szerint a tanárnő pornószínésznőhöz hasonlította magát akkoriban.
Az egyik fiú szerint többször is kapcsolatba kerültek
A tárgyaláson az egyik egykori diák azt állította, hogy a tanárnővel hosszabb ideig tartó szexuális kapcsolata volt, amely szerinte körülbelül húsz-harminc alkalommal történt meg. A férfi szerint akkor úgy gondolta, hogy valódi kapcsolat van közöttük, és csak később kezdte másként látni a történteket. Többször is szexeltek a tanárnő lakásán, de a nő egyszer sem engedte neki, hogy nála aludjon.
Az ügyészség szerint Bowen kihasználta a tanárként betöltött helyzetéből fakadó bizalmi viszonyt. A vád képviselője hangsúlyozta, hogy egy tanár és egy kiskorú diák között a hatalmi különbség miatt nem tekinthető valódi beleegyezésnek az, ha a gyermek látszólag együttműködik.
A másik egykori tanítvány szintén arról számolt be, hogy Bowen nem megfelelő módon közeledett hozzá. Az ő esetében a vád szerint csókolózás és nem kívánt intim érintések történtek az iskolában. A tanárnő egy iskola melletti kávézóban engedte meg a fiúnak, hogy a mellét fogdossa és csókolóztak.
A tanárnő tagadja a vádakat
Sally-Anne Bowen nem ismeri el a terhére rótt cselekményeket. A bíróságon azt állította, hogy az egyik férfi története fantázia, és szerinte a fiú annak idején erősen vonzódott hozzá.
Az ügy jelenlegi tárgyalása nyolc rendbeli szeméremsértő támadással kapcsolatos vádpontot érint. A büntetőeljárás még folyamatban van, így a bíróság végleges döntése egyelőre nem született meg.
Korábban már eltiltották a tanítástól
Az ügynek van egy korábbi előzménye is. A brit Teaching Regulation Agency 2023-ban szakmai fegyelmi eljárásban vizsgálta Bowen ügyét, és megállapították, hogy az egyik volt diákjával nem megfelelő, szexuális motivációjú kapcsolatot alakított ki.
A hatóság szerint a nő a tanítványát beengedte az otthonába, és a testület arra jutott, hogy szexuális jellegű kapcsolat is történt közöttük. Az eljárás végén Bowent határozatlan időre eltiltották a tanítástól Angliában, és nem kapott lehetőséget arra sem, hogy később kérje az eltiltás felülvizsgálatát.
A mostani büntetőperben azonban a bíróság feladata annak eldöntése, hogy a vádiratban szereplő bűncselekmények bizonyíthatók-e. Az eljárás folytatódik.