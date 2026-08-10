Horrorisztikus körülmények között, több különböző helyiségben, hűtés nélkül tároltak 57 holttestet egy chicagói temetkezési vállalkozásnál. A holttestek több esetben már bomlásnak indultak, a hatóságok pedig rágcsálófertőzést és kukacokat is találtak.

Kukacok és rágcsálók között találtak 57 holttestet egy temetkezési vállalkozásban. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

57 holttest hevert a pincében és a garázsban, döbbenetes körülményeket tártak fel

A hatóságok csütörtökön kaptak bejelentést a South Chicago Chapel nevű temetkezési vállalkozásról. A rendőrök egy állami ellenőrrel együtt érkeztek a helyszínre, miután egy korábbi panasz szerint a holttesteket nem megfelelő körülmények között, az előírt legfeljebb 4 Celsius-fokos hőmérséklet helyett hűtés nélkül tárolták.

Az ellenőrzés során 57 elhunyt maradványait találták meg az épület különböző részein, köztük a pincében és a hozzá tartozó garázsban.

A holttestek többféle állapotban voltak, egyeseknél már előrehaladott bomlást állapítottak meg.

A chicagói orvosszakértői hivatal munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy azonosítsák az elhunytakat, valamint átvizsgálják a temetkezési vállalkozás dokumentációját.

Felfüggesztették a temetkezési igazgató engedélyét

A helyszínhez kapcsolódó temetkezési igazgató, Johanna Morgan engedélyét időközben felfüggesztették. Az Illinois-i Pénzügyi és Szakmai Szabályozási Minisztérium dokumentumai szerint Morgan több elhunytat is hűtés nélküli helyen tárolt, ráadásul az állapotok a hatóságok szerint rendkívül rosszak voltak.

A hivatalos iratok szerint az épületben rágcsálók is megjelentek, a fertőzés pedig hozzájárult a holttestek bomlásához. A hatóságok kukacfertőzést is találtak.

A vizsgálat során arra jutottak, hogy a temetkezési vállalkozás működésének folytatása veszélyt jelenthet a közbiztonságra, a közérdekre és a lakosság jólétére.

A férfi nem engedte be a rendőröket, majd elmenekült

A rendőrségi jelentés szerint Clark Morgan, a temetkezési vállalkozás igazgatója először közölte a rendőrökkel, hogy ügyvédje tanácsára csak házkutatási paranccsal engedi be őket az épületbe.

A rendőrök azonban jelezték neki, hogy egy vállalkozás engedélyének ellenőrzését a hatóságok nyitvatartási időben is elvégezhetik.

Ekkor Morgan állítólag bezárta az ajtókat, majd elmenekült.

A chicagói tűzoltók ezt követően a helyszínre érkeztek, és betörték az ajtót, hogy bejussanak az épületbe. Különösen bizarr körülmény volt, hogy eközben éppen egy 48 éves férfi temetési szertartása zajlott a temetkezési vállalkozásban.